Jornalista da L'Equipe: “É sempre um prazer ver o Perú em uma Copa do Mundo”

Na manhã desta sexta-feira, o Perú sabia em que grupo seria vencer o vencedor asiático pela repescagem da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Para surpresa de muitos, a equipe peruana enfrentaria a França e a Dinamarca novamente e, como você se lembra, ambas as equipes foram nossas rivais na última Copa do Mundo evento.

Dessa forma, o Perú para vencer o vencedor da Austrália e dos Emirados Árabes Unidos se juntaria ao Grupo D junto com França, Dinamarca e Tunísia na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

E o primeiro jogo do Perú na Copa do Mundo de 2022 no Qatar seria com a França, então Infobae ligou para José Barroso, jornalista da L'Equipe para nos dar detalhes do presente atual campeão mundial,

“Se o Perú passar o playoff, acho que o consideraríamos o 3º ou 4º time deste grupo. A Dinamarca fez uma ótima Euro Cup e é bastante sólida. Por sua vez, a Tunísia não se diverte muito (quartas de final na Copa da África), mas ainda a vemos como uma equipe com qualidade, indivíduos como Khazri que conhecemos muito bem na liga francesa”, disse José Barroso à Infobae.

“Temos que ter cuidado com o Perú, já que jogamos em 2018 e, acima de tudo, conhecemos seus resultados desde este jogo na Copa América, mas, portanto, acho que, se olharmos para o empate, o colocaríamos no nível mais ou menos da Tunísia, porque tem menos individualidades que conhecemos”.

A FRANÇA É A FAVORITA DE SEU GRUPO

Para o jornalista francês José Barroso, sua seleção está um passo à frente das outras seleções. “O que é certo é que hoje, na França, é considerado um “bom” empate e que a França é claramente a favorita para terminar em primeiro lugar no grupo”, disse Durão Barroso à Infobae.

“Para nós, apesar do Campeonato Europeu, não há dúvida: o objetivo nada mais é do que vencer e vemos a França como uma das favoritas. Temos alguns pequenos problemas de defesa - não somos sólidos como éramos em 2018, mas com tais individualidades, com um Mbappé tão extraordinário, não é possível esperar outro resultado”, disse José Barroso, jornalista da L'Equipe, à Infobae.

A NOVA VERSÃO DA FRANÇA

Quando perguntado sobre a nova versão da equipe liderada por Didier Deschamps, Barroso deu detalhes sobre ela. “Não muitos, a maior mudança é que ele agora joga com outro sistema 3-4-2-1, com Mbappé de '9′ ou 3-4 -1-2, com Mbappé e Benzema sendo os pontos e Griezmann de '10′. À margem, Hernandez está agora no dia 11 e à direita há uma pequena dúvida entre Pavard e um perfil mais ofensivo como Coman. Enquanto isso, na defesa, o Kimpembe do Psg entra no 11º, caso contrário, nada de novo, já que no arco está Lloris e o retrocesso central está com Varane ao lado de Kimpembe. A dupla do folheto de recuperação é composta por Pogba e Kanté”, acrescentou.

Por fim, ele foi perguntado se prefere a Austrália ou o Perú como rival na Copa do Mundo de 2022 do Qatar e disse o seguinte. “Não conheço bem o nível das outras equipes, então não posso dizer, mas a Austrália é um país com menos história, mas com uma grande tradição esportiva. Por sua vez, é sempre um prazer ver o Perú em uma copa do mundo”, disse José Barroso.

