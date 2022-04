Ernestina Godoy disse que foi enganada por subordinados que favoreceram ex-magistrado acusado de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO, 09DICIEMBRE2020.- Un grupo de al menos diez feministas protestaron al exterior de la sede central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar un caso de acoso sexual en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Las manifestantes realizaron pintas y posteriormente caminaron hasta la Alameda Central. FOTO: CRISTIAN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

Um ano depois que a promotora da Cidade do México Ernestina Godoy Ramos soube de irregularidades internas por pessoal sob seu comando, ainda não houve consequências contra aqueles que pressionaram contra o ex-magistrado Manuel Horacio Cavazos López, acusado de abuso sexual contra suas duas filhas menores.

Até o momento, ainda não há respostas para o processo, apesar do reconhecimento e das revelações do Ministério Público, que decidiu se opor ao não exercício do processo penal, bem como a abordagem em reunião direta com o promotor e Laura Borbolla Moreno, coordenadora geral da Investigação de Crimes de Gênero e Assistência às Vítimas.

Em uma chamada à qual a Infobae México teve acesso e o documento preparado sobre o desacordo, a agente ministerial Carolina Espinoza Espinoza disse ter se oposto à decisão de não iniciar o processo para determinar as responsabilidades do ex-funcionário do Superior Tribunal de Justiça da Cidade do México (TSJCDMX).

Mas a Procuradoria Geral da Cidade do México (FGJCDMX) ignorou a análise do funcionário encarregado do assunto e alterou as resoluções. Em março do ano passado, eles indicaram sua demissão, porque faltavam elementos para apoiar as acusações perante um juiz. Eles argumentaram que haviam esgotado todos os remédios à sua disposição.

Mariel Albarrán, que busca justiça para suas duas filhas desde o final de 2019, disse em entrevista que Carolina Espinoza a procurou para informá-la sobre as pressões sofridas por Daniel Osorio Roque, chefe da Coordenação de Procuradores Assistentes do Ministério Público Ministério Público, que descartou irregularidades no caso.

Além das funções de Eduardo Emilio Centeno Domínguez, que liderou o chamado Ministério Público “A”. A mãe das meninas pediu ao oficial que denunciasse as coerções de seus superiores, para sair com a testa erguida, apontando a injustiça das próprias instâncias que devem buscá-la. Mas o Ministério Público disse que pensaria nisso, porque ele poderia estar com problemas e os espaços de trabalho estariam fechados para ele ao enfrentar a instituição.

Em março do ano passado, quando a promotora da capital soube das anomalias dentro da unidade a seu cargo, ela disse que se sentiu enganada por juniores e surpresa, porque desconhecia a questão, como contou a este meio de comunicação a mãe das meninas, que a levantou diretamente e com reclamações formais.

As autoridades do FGJCDMX pediram a Mariel Albarrán que não ecoasse muito na imprensa da soma das alterações ministeriais que identificou a favor de Cavazos López. Mas ele expressou a desordem processual em uma audiência e enfrenta até duas denúncias de quatro apresentadas no escritório da capital, além de outra que escalou para a Procuradoria-Geral da República.

Tudo, para esgotá-lo e deixá-lo desistir, porque lutou com amparos e mais alterações foram estabelecidas nos mesmos recursos de defesa. Por exemplo, tente usar o testemunho do pediatra e o prontuário clínico das meninas que o especialista forneceu.

Quando o médico apareceu depois de meses, ele decidiu reservar para depor e os advogados e o FGJCDMX fecharam a pasta de pesquisas que antes estava perdida. Na ausência de ação criminal, haverá um desafio para este caso envolvido.

Além disso, em março de 2021, falsos oficiais da Polícia de Investigação se apresentaram para solicitar informações específicas sobre as pessoas que moravam na casa de Mariel Albarrán. Os supostos policiais disseram ao oficial de vigilância que cumpririam um mandado de prisão para Oscar Manuel.

Ao enviar detalhes da placa, número econômico e mais detalhes do evento, a Comissão de Direitos Humanos pediu ao FGJCDMX que relatasse os motivos, mas tudo aponta para o fato de que os homens não eram oficiais ministeriais. Por esse motivo, a mãe dos menores responsabilizou o ex-magistrado e seus advogados.

Mariel Albarrán obteve um amparo em outubro passado para reabrir o julgamento contra o ex-magistrado, no entanto, ela entrou com recurso que permitiria a análise da parte inferior do caso. Este último poderia ser resolvido ainda este mês, para que não haja espaço para resolução local e o início de um processo criminal contra Manuel Horacio Cavazos López seja descartado.

Enquanto isso, as investigações contra José Manuel Fuentes Cruz, que abriu a Pasta de Pesquisa em 23 de setembro de 2019 como ele era o responsável pelo turno, também estão pendentes. Esse assunto mudou seu destacamento duas vezes para ficar em três posições próximas ao caso, nas quais ele quer continuar tendo influência.

Anteriormente, levava três meses para enviar a pasta para a mesa de processamento depois que a entrevista escrita de Cavazos López chegou e sem sequer ter analisado os áudios em que os menores narram que foram vítimas de crimes sexuais. Esse tempo de espera teria sido para o ex-magistrado preparar sua defesa, já que teve acesso aos áudios, segundo Mariel Albarrán, fornecidos por Fuentes Cruz.

Documentos consultados pela Infobae México indicam que esse funcionário tem um registro de ações pelas quais foi até sancionado pela perda de kits de investigação que impediram a ação judicial em um caso ocorrido. em 2011. Ele só foi punido com uma suspensão de cinco dias até 2016.

Além disso, ele já tinha um registro de falha administrativa disciplinar no Corpo de Controle Interno, consistindo em uma reprimenda pública no arquivo CI/PGJ/D/0817/2007. Por isso, José Manuel Fuentes Cruz persistiu em se envolver em condutas que causariam deficiências na administração adequada da justiça.

O caso permanece sem solução, apesar da soma de irregularidades internas, além de três gravações que chegam a ouvir a voz do ex-magistrado, o laudo médico, as decisões do FGJCDMX, os relatos dos sintomas das vítimas, os laudos independentes e, o mais importante, o depoimento das meninas.

“Existem alguns áudios em que minhas filhas em voz viva narram a introdução de dedos e agressões. Áudios em que minhas filhas, a primeira delas chora me pedindo para ir buscá-la ao lugar onde ela estava, com o agressor, com o pai. Hoje eu sei que ela estava chorando porque ele a agrediu em um banheiro público”, disse Albarrán em março de 2021.

Os crimes foram cometidos várias vezes: na casa das meninas, em um parque, no departamento de Cavazos López e em sua van, quando ele as deixou na escola; conforme registrado nas investigações que foram encaminhadas pela mãe dos menores a esse meio.

Manuel Horacio Cavazos López procura voltar ao cargo apesar das acusações a que foi submetido e tem usado reconvenção e intimidação contra sua ex-mulher. Ele até quis apoiar sua defesa argumentando que os menores foram treinados no que contaram sobre estupro.

Desde que foi demitido em fevereiro de 2020, ele foi protegido para ser ratificado em seu cargo, desta vez, por toda a vida. Foi-lhe negada a ratificação tácita, mas foi-lhe concedido que o Congresso da capital fundamentou não mantê-lo no cargo, algo que foi contestado e está pendente.

Com tudo isso, Mariel Albarrán aponta extensões ao acesso à justiça em um conluio de autoridades que buscam proteger umas às outras. Enquanto isso, o Ministério Público da capital não deu uma resposta oportuna quando foi consultado sobre os procedimentos internos contra os servidores públicos mencionados neste caso.

