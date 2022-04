Se o Perú se qualificar, saiba as datas e horários do Grupo D e todos os jogos da Copa do Mundo Qatar 2022

Copa do Mundo Catar 2022: A FIFA anunciou os jogos, datas e horários da Copa do Mundo que começará em 21 de novembro.

Após o sorteio da fase de grupos, foram formadas as séries e cruzamentos das 32 equipes que competirão na Copa do Mundo de 2022 do Qatar.

São 29 equipes que garantiram sua qualificação para a fase de grupos da Copa do Mundo. Por meio das repescarias continentais, os últimos três países que receberão uma passagem para o Catar 2022 serão conhecidos.

O Perú se classificou para a repescagem e aguarda o vencedor da definição da Confederação Asiática de Futebol entre a Austrália e os Emirados Árabes Unidos.

Costa Rica e Nova Zelândia definirão um ingresso para a Copa do Mundo na Repescagem da Copa do Mundo em junho próximo. Por sua vez, o País de Gales se classificou para a repescagem e aguarda o vencedor do jogo Escócia x Ucrânia para definir a cota da Copa do Mundo.

Assim, no caso de o Perú se classificar para a Copa do Mundo Qatar 2022, o sorteio determinou que integraria o Grupo D com França, Dinamarca e Tunísia. Se for esse o caso, a programação, as datas e os horários das partidas da série já são conhecidos.

O JOGO DO PERÚ SE QUALIFICA PARA A COPA DO MUNDO QATAR 2022

(Hora peruana)

Data 1: Terça-feira, 22 de novembro

França vs Vencedor da Repescagem (Horário 14h00)

Data 2: Sábado, 26 de novembro

Vencedor da repescagem contra Tunísia (Horário 5:00 da manhã)

Data 3: Quarta-feira, 30 de novembro

Vencedor da repescagem contra Dinamarca (Horário 10:00 da manhã)

GRUPOS DA COPA DO MUNDO DE 2022

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

POOL B: Inglaterra, Irã, EUA, País de Gales ou Escócia vs Ucrânia (repescagem)

GRUPO C: Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita

GRUPO D: França, Dinamarca, Tunísia e Perú ou Austrália vs Emirados Árabes Unidos (repescagem)

GRUPO E: Espanha, Alemanha, Japão e Costa Rica ou Nova Zelândia (repescagem)

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia

GRUPO G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul

Los grupos del Mundial de Qatar 2022 (Foto: FIFA)

CALENDÁRIO, DATA E HORÁRIO DA COPA DO MUNDO QATAR 2022

(Hora peruana)

GRUPO A

Data 1:21 de novembro

Catar vs Equador 11:00

Senegal x Holanda 5:00 da manhã

Data 2:25 de novembro

Catar vs Senegal 8:00 da manhã

Equador vs Holanda 11:00

Data 3:29 de novembro

Catar vs Holanda 10:00 a.m.

Equador-Senegal 10:00

GRUPO B

Data 1:21 de novembro

Inglaterra vs Irã 8:00 a.m.

Estados Unidos vs Repescagem 2:00 p.m.

Data 2:25 de novembro

Inglaterra vs Estados Unidos 14:00

Irã vs Repescagem 5:00 da manhã

Data 3:29 de novembro

Inglaterra vs Repescagem 14:00

Irã vs Estados Unidos 14:00

GRUPO C

Data 1:22 de novembro

Argentina vs Arábia Saudita 5:00 a.m.

México vs Polônia 11:00

Data 2:26 de novembro

Argentina x México 14:00

Arábia Saudita vs Polônia 8:00 a.m.

Data 3:30 de novembro

Argentina x Polônia 14:00

Arábia Saudita vs México 14:00

GRUPO D

Data 1:22 de novembro

França vs Repescagem 14:00

Dinamarca vs Tunísia 8:00 a.m.

Data 2:26 de novembro

França x Dinamarca 11:00

Repescagem vs Tunísia 5:00 a.m.

Data 3:30 de novembro

França vs Tunísia 10:00 a.m.

Repechaje vs Dinamarca 10:00 a.m.

GRUPO E

Data 1:23 de novembro

Espanha vs Repescagem 11:00

Alemanha x Japão 8:00 a.m.

Data 2:27 de novembro

Espanha x Alemanha 14:00

Repescagem vs Japão 5:00 a.m.

Data 3:1º de dezembro

Espanha x Japão 14:00

Repescagem vs Alemanha 14:00

GRUPO F

Data 1:23 de novembro

Bélgica x Canadá 14:00

Marrocos vs Croácia 5:00 da manhã

Data 2:27 de novembro

Bélgica vs Marruecos 8:00 da manhã

Canadá vs Croácia 11:00

Data 3:1º de dezembro

Bélgica vs Croácia 10:00 a.m.

Canadá vs Marrocos 10:00

GRUPO G

Data 1:24 de novembro

Brasil vs Sérvia 14:00

Suíça x Camarões 5:00 da manhã

Data 2:28 de novembro

Brasil vs Suiza 11:00 a.m.

Sérvia vs Camerún 5:00 da manhã

Data 3:2 de dezembro

Brasil vs Camerún 2:00 p.m.

Suiza vs Sérvia 14:00

GRUPO H

Data 1:24 de novembro

Portugal vs Gana 11:00 da manhã

Uruguai x Coreia do Sul 8:00 a.m.

Data 2:28 de novembro

Portugal vs Uruguai 14:00

Gana vs Coreia do Sul 8:00 a.m.

Data 3:2 de dezembro

Portugal vs Coreia do Sul 10:00

Gana vs Uruguai 10:00 a.m.

RODADA DE 16

3 de dezembro

Rodada 1: Primeira do Grupo A vs Segunda do Grupo B 10h00

Rodada 2: Primeiro do grupo C vs Segundo do grupo D 14h

4 de dezembro

Rodada 5: Segunda do Grupo A vs Primeira do Grupo B 14h00

Rodada 6: Segunda no Grupo C vs Primeira do Grupo D 10:00 a.m.

5 de dezembro

Rodada 3: Primeiro do grupo E vs Segundo do grupo F 10:00 a.m.

Rodada 4: Primeira do Grupo G vs Segunda do Grupo H 14h00

6 de dezembro

Oitavo 7: Segundo do grupo E vs Primeiro do grupo F 10:00 a.m.

Rodada 8: Segunda do Grupo G vs Primeira do Grupo H 14h00

QUARTAS DE FINAL

9 de dezembro

Quarto 1: Rodada 1 vs Oitavos 2 - 14:00

Quarto 2: Rodada 3 vs Rodada 4 - 10h00

10 de dezembro

Quarto 3: Rodada 5 vs Rodada 6 - 14h

Quarto 4: Oitavos 7 vs Oitavos 8 - 10:00 a.m.

SEMIFINAIS

13 de dezembro

Semifinal 1: Quarter 1 vs Quarter 2 - 14:00

14 de dezembro

Semifinal 2: Quarter 3 vs Quarter 4 - 14:00

TERCEIRO E QUARTO LUGAR

17 de dezembro

Semifinal perdedor 1 vs semifinal perdedor 2 - 10:00

FINAL

18 de dezembro

Vencedor semifinal 1 vs Vencedor semifinal 2 - 14:00

El calendario del Mundial de Qatar 2022 (Foto: FIFA)

