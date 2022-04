Apoiantes de “El Bronco” chegaram à prisão de Apodaca para mostrar seu apoio e orar por ele

Em meio a orações, bastões e cobertores, dezenas de apoiadores do ex-governador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, chegaram desde sábado de manhã nas proximidades da prisão de Apodaca, onde está detido há duas semanas.

Vestidos com camisetas roxas, os apoiadores desdobraram cobertores e papelão com lendas como “Estamos com você #FreeBronco, #Arre, #ProhibidoRendirse”; além de bandeiras, com as quais mostraram seu apoio ao ex-presidente do estado.

Durante a manifestação, eles garantiram que são “cidadãos comuns” que apoiam o ex-governador, então esclareceram que não são “levados”.

Foto: TW/marychuyglez

Recorde-se que em 15 de março, Rodríguez Calderón foi preso e levado para a Prisão Apodaca 2 por supostos crimes eleitorais, especificamente no caso das chamadas “broncoassinaturas”, motivo pelo qual um juiz supervisor o vinculou ao julgamento e impôs prisão preventiva a ele.

No entanto, o juiz local se declarou incompetente no assunto e passou o assunto para um tribunal federal.

Gabriel García Pérez, um dos advogados do ex-presidente, disse que o Ministério Público Especializado em Crimes Eleitorais, em coordenação com elementos da Força Civil e da Agência Estadual de Investigação (AEI), prendeu El Bronco porque o juiz considerou que havia elementos suficientes para considerar que poderia escapar depois que o atual governador, Samuel Garcia, disse que Rodríguez Calderón tentou fugir para Tamaulipas.

“Ele cruzou toda Nuevo León, de Garcia a Terán, em uma hora e meia. Esse cara estava indo para 180.200 (quilômetros por hora). Em Terán, ele entrou em outro rancho, naquele rancho, segundo testemunhas, ele troca de vans, ordena que todos troquem de carro e descasquem por Tamaulipas”, disse Samuel García em entrevista ao jornalista Carlos Loret de Mola.

Cuartoscuro

No sábado, o advogado de El Bronco foi à prisão notificar seu cliente de que a audiência será realizada no dia 12 de abril às 9h, horário local, perante um juiz federal, onde será determinado se ele atrai a denúncia pelo uso de recursos ilícitos que ele supostamente usou para coletar as assinaturas necessárias e, assim, obter sua candidatura como independente para a presidência do México nas eleições de 2018.

No momento, o Primeiro Juiz Distrital em Matéria Penal indeferiu um pedido de amparo apresentado por Adalina Davalos Martínez, esposa de Jaime Rodríguez Calderón.

Com essa ação legal, Davalos pretendia interromper quaisquer mandados de prisão, detenção ou comparecimento que lhe possam ser emitidos, uma vez que em 23 de março, a ex-primeira-dama do estado do norte já havia conseguido proteção por tempo indeterminado.

Un juez federal desestimó un recurso de amparo presentado por Adalina Dávalos Martínez, esposa del ex gobernador de Nuevo León (der.) Foto: especial

O recurso legal de Adalina Davalos foi apresentado depois que elementos da Procuradoria Geral do Estado realizaram várias buscas nas propriedades de Jaime Rodríguez, onde foram apreendidos 2 milhões e 100 mil pesos em dinheiro, dois cofres, um rifle 30x30 e um revólver 357 magnum.

Após as buscas, Samuel García disse que as descobertas foram apenas “a ponta do iceberg que começou com as pastas mais antigas”.

“Vou cuidar das minhas palavras para não afetar a autonomia e o devido processo legal, mas tenho autoridade para dizer que esta é a ponta do iceberg do governo Bronco”, disse Samuel García.

CONTINUE LENDO: