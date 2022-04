Vírus Coxsackie: O que é, como se espalha e quem afeta?

Nos últimos dias, as autoridades de Diresa em Ucayali detectaram casos do vírus coxsackie, o que causou um alerta para que esta doença fosse desencadeada. De acordo com os escopos iniciais da instituição, mais de 50 relatos de sintomas relacionados a essa condição foram registrados e a população foi instada a dar importância aos sintomas ou marcas no corpo. Para entender a doença da mão, boca e pé, explicaremos o que é, como se espalha e quem é diretamente afetado.

O QUE É O VÍRUS COXSACKIE?

A epidemiologista Mayra Saavedra argumenta que é uma doença viral e eruptiva que é transmitida de pessoa para pessoa através de mãos contaminadas e do trato respiratório, portanto, é rapidamente espalhando. Pertence à família Picornaviridae, do gênero enterovírus, assim chamada porque se multiplicam no intestino após ingerir alimentos ou água impróprios para consumo.

Por que é chamado coxsackie? Seu nome vem da cidade onde foi isolado pela primeira vez em 1948 durante uma epidemia de poliomielite em Nova York.

Quem o vírus afeta? De acordo com informações de instituições de saúde do país, há mais casos em bebês, crianças e adolescentes, embora também tenha impacto na população adulta.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DO COXSACKIE?

O Chefe de Epidemiologia da Direção Regional de Saúde (Diresa) destaca os principais sintomas que permitirão a detecção precoce. Essas são:

- Malestar geral.

- Febre alta por 2 a 5 dias.

- Dor de garganta.

- Bolhas como feridas na boca (língua, gengivas), palmas das mãos e solas dos pés.

Alerta: reportan más de 50 casos probables de coxsackie en Pucallpa.

COMO O VÍRUS COXSACKIE SE ESPALHA?

A disseminação ocorre de uma pessoa para outra, na maioria dos casos através do contato com mãos sujas ou superfícies contaminadas com fezes. Seu surto geralmente ocorre nas estações de verão e outono, embora o registro possa ocorrer durante todo o ano. Outro aspecto a considerar é que os registros de danos são dados devido às condições em que as pessoas vivem associadas à falta de boas condições de higiene.

O QUE FAZER SE EU TIVER SINTOMAS?

O primeiro passo a ser dado é ir a um centro de assistência médica o mais rápido possível para que um profissional de saúde possa realizar a avaliação correspondente e fornecer os conselhos necessários para o bem-estar da pessoa afetada. A autoridade Diresa recomendou que você não se automedicar porque é uma doença viral que você não precisa do uso de antibióticos, mas há tratamento sintomático devido à febre alta que pode gerar. Até foram relatados casos de convulsões e complicações dessa doença - como encefalite e miocardite - com duração entre 7 e 10 dias.

O Minsa, através da Diresa, informou que as linhas telefônicas foram montadas: 061-787927, 061-787933, 061-788053 e 951 642 156, para que o pessoal da Equipe de Intervenção Integral chegue à casa do requerente, das 07:30 às 18:30 horas, e verifique se é o vírus.

MAIS DE 50 CASOS PROVÁVEIS DE COXSACKIE RELATADOS EM PUCALLPA

Mais de 50 casos do vírus, conhecido como síndrome da mão, febre aftosa, teria ocorrido em instituições educacionais no nível inicial de Pucallpa, informou o chefe de Epidemiologia da Direção Regional de Saúde. As escolas iniciais Victoria Barcia Boniffatti, Santa Rosa, Casita del Saber e Elvira García García García García foram as primeiras a fazer relatórios oficiais de sintomas em menores que retornaram à sala de aula como parte do início do ano letivo, o que é feito pessoalmente, semi-presencial e/ou virtual.

