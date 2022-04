Luis Díaz já está em Liverpool: estes são os desafios que ele terá que enfrentar nos próximos dois meses

Soccer Football - Carabao Cup Final - Chelsea v Liverpool - Wembley Stadium, London, Britain - February 27, 2022 Liverpool's Luis Diaz in action REUTERS/David Klein

Após a dupla data de qualificação, os jogadores colombianos devem deixar para trás o gosto amargo de não poder estar na Copa do Mundo de 2022 no Catar e pensar nos desafios que vêm com seus respectivos clubes. Luis Díaz, que foi uma figura na vitória contra a Bolívia, já está concentrado no Liverpool e sob as ordens do técnico alemão Jürgen Klopp. Em menos de dois meses, a temporada terminará e a equipe inglesa tem vários desafios pela frente.

Luis Díaz, que foi afetado após a eliminação da Seleção da Colômbia, disse que, “desde a infância eu sonhava em usar essa camisa e usá-la com orgulho em uma copa do mundo. Dói demais não ter conseguido, dói para mim, para meus colegas, para nossas famílias e para todo o país que sempre nos apoiou (...) Eu mantenho o entusiasmo e o desejo de lutar por esse sonho, ainda há muito para trabalhar e melhorar juntos, da minha parte vocês terão meu compromisso e saberão que deixarei tudo para atingir esse objetivo. Teremos uma revanche.”

Agora, o desafio no nível da seleção nacional é levar a Seleção da Colômbia para a Copa do Mundo no México/Canadá/Estados Unidos 2026, tornando-se uma das chaves importantes da equipe. No momento, o extremo colombiano está pensando no Liverpool e fazendo o melhor final da temporada. A equipe de Jürgen Klopp tem três torneios pela frente, a Premier League, a FA Cup e a Champions League. Vamos lembrar que há algumas semanas eles ganharam o troféu da Copa da Liga depois de vencer o Chelsea nos pênaltis.

Isso pode interessar a você: Lucho Díaz e os outros jogadores da seleção colombiana que expressaram sua dor depois de ficar sem o Copa do Mundo

Desde sua chegada ao Liverpool no mercado de inverno passado, Luis Diaz conseguiu ocupar um lugar no onze inicial de Klopp. O colombiano teve um curto período de adaptação e suas atuações no campo de jogo permitiram que ele conquistasse o amor dos fãs. Em Liverpool ele já tem 700 minutos em campo (Premier League, League Cup, FA Cup e Champions League), e marcou dois gols (contra Norwich City e Brighton).

O Liverpool está se preparando para fazer um ótimo final de temporada e manter o nível que demonstrou nas últimas datas. A Premier League, a FA Cup e a Liga dos Campeões são os três principais objetivos da equipe de Anfield e o técnico Klopp pode ter certeza de que as datas da FIFA cessaram e seus jogadores não correrão mais risco de se machucar ou se machucar. Estas são as três competições nas quais você competirá:

Você também pode ler: Reinaldo Rueda não seria mais o diretor técnico da seleção da Colômbia, de acordo com uma cláusula em seu contrato

- Premier League: A situação do Liverpool na liga local é a seguinte, ocupa o segundo lugar na classificação com 69 pontos e está apenas um atrás do Manchester City, que é o líder. Faltam oito datas para jogar e a próxima partida será contra o Watford no próximo sábado, 2 de abril, às 6h30 (horário colombiano).

- Liga dos Campeões: Na competição mais importante a nível de clubes, o Liverpool teve de jogar com o Benfica de Portugal, equipa que Luis Díaz já marcou. A partida acontecerá na próxima terça-feira, 5 de abril, às 14h.

- FA Cup: No torneio local, eles enfrentarão o Manchester City para a semifinal no próximo sábado, 16 de abril e certamente será uma grande final antecipada para os torcedores. A outra chave será definida entre Chelsea e Crystal Palace.

CONTINUE LENDO: