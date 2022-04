Caligaris iniciará a celebração de seu 25º aniversário com 4 shows no Auditório Nacional

A banda de Córdova, na Argentina, fará uma turnê por várias partes do continente americano para comemorar o 25º aniversário de sua carreira, e obviamente eles tiveram que começar sua jornada pelo território mexicano, onde um dos públicos mais apaixonados por suas músicas, seus shows e sua alegria é.

Em primeiro lugar, eles apresentaram dois shows no Auditório Nacional da Cidade do México, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022, então seus ingressos foram colocados à venda nos dias 29 e 30 de março, com o objetivo de testar a maneira, talvez, se tudo correu bem, para adicionar alguma outra data.

Eles finalmente conseguiram. O sucesso na venda de ingressos foi tal que anunciaram mais duas datas nos dias 18 e 19 de agosto, para um total de 4 datas no Colosso da Reforma, onde, se tudo correr bem, eles teriam um acumulado de 8 concertos históricos no palco que muitos só sonham.

“É um desafio, esperamos que as pessoas se juntem a nós e que estejam à altura desse cenário. Aqui é especificamente especial, bárbaro, acusticamente brilhante, o músico se sente confortável. Esperamos que seja uma festa e as pessoas tenham ficado animadas. Será uma revisão de toda a nossa história. Um show para toda a família”, disseram Martín Pampiglione e Juan Taleb à imprensa.

Caligaris celebrará 25 anos com uma turnê mundial que começará no México com 4 datas no Auditório Nacional

E apesar de tudo, eles confirmaram em uma coletiva de imprensa, eles ainda têm vários sonhos a realizar, um deles, dentro do próprio Auditório Nacional. Estes são os corredores do local, os vestiários, túneis e outras áreas onde você pode ver os rostos de alguns dos maiores artistas que fizeram parte da história do colosso. É aqui que eles querem se ver refletidos um dia, entre os clássicos, os históricos.

Mas no que diz respeito aos shows no México, um de seus grandes desejos é, talvez, se apresentar no Estádio Azteca, um lugar emblemático para a história do futebol argentino, onde eles ganharam uma copa do mundo com Diego Armando Maradona, parece que não há maior desejo.

Mas existe, é a Plaza de la Constitución, ou também conhecida como Capital Zocalo, onde grandes personalidades da música internacional tocaram, de forma totalmente gratuita, como Manu Chao, Justin Bieber, Paul McCartney ou mesmo Roger Waters com um show impressionante de The Wall.

“Viemos até o fim, viemos no começo, ninguém nos conhecia, esses lugares estavam lotados, depois lugares de tamanho médio e depois lugares mais importantes. Sempre há sonhos, eu adoraria por exemplo no Estádio Azteca, mas no Zócalo, para mim seria algo que nos falta”, enfatizaram os membros da banda que inspiram suas músicas no quarteto argentino.

Caligaris vai comemorar 25 anos com uma turnê mundial que começará no México com 4 datas no Auditório Nacional (Foto: Gustavo Azem/Infobae)

Os ingressos já estão disponíveis, e você pode comprá-los nas bilheterias da propriedade e através da rede Ticketmaster, on-line, por telefone ou em seus centros de atendimento, localizados em diferentes partes do país.

O preço começa nos 360 pesos das seções mais altas do Auditório Nacional. Se você tentar comprá-los agora, não terá a oportunidade de escolher preços melhores porque tudo está esgotado, especialmente para sexta-feira, 12 de agosto.

