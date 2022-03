Preço do dólar fechou em 3,68 soles na quinta-feira, seu nível mais baixo nos últimos 11 meses

O preço do dólar atingiu seu nível mais baixo nos últimos 11 meses na quinta-feira, 31 de março, e fechou em 3,68, de acordo com informações do Banco Central da Reserva do Perú sobre o mercado de câmbio às 13h30.

Na quarta-feira, o dólar tinha fechado em 3.7148, esta quinta-feira aberto para 3.7137 e fechado em 3.6803, de acordo com a Bloomberg. Isso representa um declínio de 0,93%. Essa taxa de câmbio não é registrada desde meados de maio de 2021.

DÓLAR PARALELO

No mercado paralelo, o dólar negociou a S/ 3.665 a compra e a S/ 3.710 a venda às 13h50 No tango, nos principais bancos do país o dólar está em S/ 3.703 a compra e S/ 3.727 a venda.

Enquanto isso, nas casas de câmbio digitais, a menor venda atinge S/3.698 e a maior é S/3,72. Por outro lado, a compra mais baixa é 3,66 e a mais alta é S/ 3,67.

“Durante a manhã, US$335 milhões foram negociados a um preço médio de S/ 3,69. O fluxo de oferta veio de estrangeiros em grande medida e corporações em um contexto de fim de mês, enquanto a demanda por vencimentos de swaps de câmbio foi vendida por S/400 milhões”, disse Asvim Asencios, comerciante forex da Renta4sab.

“Localmente, as exportações peruanas atingiram US $4.595 milhões em fevereiro, 7% maior do que no mesmo mês de 2021, de acordo com a Câmara de Comércio de Lima (CCL). Entre os principais produtos exportados estão cobre, ouro e gás natural”, acrescentou.

EVOLUÇÃO DO DÓLAR

Após o primeiro turno das eleições presidenciais, em abril de 2021, o dólar apresentou uma alta constante até outubro, quando chegou a custar S/4,14. Então, após a mudança do presidente do conselho de ministros, Guido Bellido, a moeda dos EUA caiu para 3,92, mas novamente começou um ligeiro aumento até o início de dezembro, quando a primeira moção de vaga contra o presidente Pedro Castillo foi demitida.

Desde então, o dólar vem caindo dia após dia para atingir S/3,70 em 10 de março. No entanto, durante as semanas em que a vaga presidencial de Pedro Castillo no Congresso foi discutida novamente, teve um ligeiro aumento (S/3 .79) até que isso fosse arquivado. Este último declínio na moeda dos EUA também coincide com a qualificação da seleção peruana de futebol para a repescagem.

