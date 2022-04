Christian Cueva foi aplaudido por aplausos em sua chegada a Trujillo

As comemorações continuam após a qualificação para a repescagem de uma cota para a Copa do Mundo Qatar 2022. Uma das figuras na reunião decisiva de terça-feira, onde o Perú venceu o Paraguai, é Christian Cueva, que realizou uma assistência com três dedos para o primeiro gol peruano. Também conhecido como 'Aladino', ele aproveitou para ficar no país e decidiu ir para sua cidade natal Trujillo, onde foi aplaudido por sua chegada ao aeroporto Carlos Martínez de Pinillos.

Para aplausos das pessoas que estavam no terminal aéreo, Cueva entrou em uma van que estava esperando por ele para começar sua estadia na cidade de Trujillo. Embora tenham sido pequenos momentos, o meio-campista da seleção peruana assinou algumas camisas e agradeceu o amor de seu povo, que se orgulha de ser o '10′ da seleção nacional.

Por outro lado, um vídeo se tornou viral nas redes sociais onde Christian Cueva se destaca cantando a popular canção “Niña Tonta”, em um encontro entretido pela orquestra de cumbia La Bella Luz. 'Aladino' se exibiu com seus melhores passos de dança e foi incentivado a pegar o microfone para cantar uma música popular do grupo.

Esta não é a primeira vez que isso acontece, já que em uma transmissão ao vivo em sua conta do Instagram, ele foi visto cantando 'Dejame' com sua esposa. No entanto, isso fez com que Pamela López agarrasse o rosto do marido, causou a reação do jogador de futebol, que lamentavelmente lhe disse: ' Não me deixe. 'As pessoas que o acompanharam no carro riram e todos continuaram a cantar a música tocada na voz de Tony Rosado.

ELES PEDEM QUE O ESTÁDIO HUAMACHUCO TENHA SEU NOME

O nome do panfleto nacional continua a gerar emoção nos torcedores peruanos, mesmo na terra onde passou grande parte de sua infância, Huamachuco. Isso ocorre após a decisão das autoridades da cidade de pedir ao conselho regional que o estádio tenha o nome de Christian Cueva .

“Embora seja verdade que ele nasceu em Trujillo, mas sua infância, infância e adolescência foram passadas aqui (Huamachuco). Ele veio daqui, da academia do Instituto Pedagógico de futebol, e depois militar em uma grande equipe de Trujillo, depois nos níveis nacional e estrangeiro. Além de ser o arquiteto de nossa equipe no último jogo contra o Paraguai, foi com sua genialidade, passes importantes que geraram os dois objetivos que nos colocaram na Copa do Mundo do Qatar”, disse o conselheiro do Município Provincial de Sánchez Carrión, Alberto Mendoza Acosta, relembrando a partida que disputou o meio-campista nacional contra os Guaraníes.

Lembre-se de que Christian Cueva nasceu em Trujillo (La Libertad) em 1991 e se mudou para Huamachuco durante sua infância nesta cidade nas montanhas Liberteña, de onde seus pais são originários. Ele cresceu desde os 2 anos de idade nesta cidade localizada a quase quatro horas de Trujillo, capital de La Libertad.

A NOITE DE 'CUEVITA' ANTES DO PARAGUAI

Como fez com a Venezuela e em outros jogos neste processo de qualificação, Christian Cueva colocou a equipe em seus ombros e demonstrou seu bom nível. 5 minutos de Perú x Paraguai, deu um aviso de que seria sua noite. Ele viu Gianluca Lapadula correr e colocar um passe de três dedos atrás das costas dos defensores Guarani, deixando 'Bambino' de frente para o gol que abriu a pontuação.

Depois, ele deu uma jogada de luxo antes do gol de Yoshimar Yotún. Ele agarrou a bola, fez um 'chapéu' para um rival, iludiu outro com um engate curto e a entregou a Edison Flores, que acabou conseguindo um cruzamento para 2-0.

Finalmente, eles correram o 67′ e estavam muito perto da linha. O lateral Robert Rojas saiu em sua marca, mas em nenhum momento houve nervosismo no peruano. 'Aladdin' pisou nele como se estivesse em seu bairro e quando sentiu a pressão de outro rival, ele puxou para a perna esquerda. Uma verdadeira demonstração de 'chocolate'.

