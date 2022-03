Vídeo | Melissa Martínez foi contra um meio de comunicação após uma manchete que deu uma 'surra' em Matías Mier

Recentemente, a jornalista e apresentadora Melissa Martínez usou suas redes sociais para mencionar uma história em que foi protagonista junto com seu parceiro, o atacante Matías Mier, que joga no Independiente Santa Fe.

A nota, publicada por um portal de esportes, intitulada 'A surra de Melissa Martínez em Matías Mier que pegou as câmeras', onde mencionaram uma troca de golpes que tiveram com luvas de boxe no meio de uma reportagem feita pelo programa 'La Red' do canal Caracol. Lá, o casal finge estar em uma luta de boxe, mas tudo acontece em meio ao pacifismo que foi evidenciado por um beijo no final desses impactos.

A apresentadora também questionou a manchete do portal de notícias, perguntando a seus seguidores em uma matéria do Instagram o que eles pensariam quando vissem uma manchete como essa.

“Se você vê uma manchete como essa em uma revista, o que você pode pensar? Porque quero saber se estou exagerando”, disse o Atlântico, afirmando que também fez a pergunta para confirmar se naquele portal esportivo “eles saíram do abacaxi”. Ela então indicou que se caracteriza por sua paciência e, de passagem, compartilhou o vídeo onde troca vários golpes com o atacante que joga no Independiente Santa Fe.

Você pode estar interessado em: Defesa Emotiva de Francisco de Margarita Rosa para Francia Márquez: “Representa Autoridade”

“Você me conhece e sabe que sou uma mulher quieta; então você vem aqui -para o perfil do Instagram- e me pergunta 'Meli, envie-nos o vídeo, o que aconteceu? 'Então me diga: “Eu tenho o direito de ficar chateado ou não?” disse o jornalista nascido em Soledad.

Essas 'InstaStories' foram replicadas por várias contas de entretenimento, uma delas era 'O crioulo colombiano', e aí as reações não demoraram a chegar: enquanto alguns defenderam Martínez, outros marcaram a mídia como “amarela”.

“Eles foram de abacaxi, meios amarelados. Solidariedade total com você”; “Eles passaram, a verdade. Que tristeza e que falta de profissionalismo no jornalismo”; “Você tem todo o direito de ficar chateado. A mídia não dá o direito de estar fazendo esse tipo de coisa só para ganhar audiência”; “Amarelecimento das páginas de notícias para chamar a atenção”; “Por favor, o que você está na mídia, e você já foi uma 'vítima', inicie uma campanha para impedir que eles sejam tão amarelados” foram algumas das reações ao post.

A resposta do portal de notícias ao artigo publicado por Melissa Martínez

Em 29 de março, o site FutbolRed publicou um texto pedindo desculpas ao casal pelo texto publicado e que, posteriormente, eles apagaram devido à viralização do vídeo da apresentadora; eles também indicaram que ela “não exagera” ao expressar seu aborrecimento com o conteúdo escrito e onde ela está acusada de supostamente “espancar” o casal.

“É importante esclarecer que nunca pretendemos ofender ou ferir ninguém em nossas publicações e que respeitamos os princípios éticos de confrontar fontes e verificar nossas informações, mas essas notas, que são mais leves e virais, têm uma armadilha que é justamente o aborrecimento que causamos no jornalista acima mencionado. Nós caímos e é por isso que oferecemos a ela e ao marido nossas desculpas sinceras”, disse a mídia, afirmando também que eles não foram os únicos a fazer uma nota focada naquele momento visto em 'O Vermelho'.

CONTINUE LENDO