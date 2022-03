Uma noite de festa é aquela que é vivida em todas as regiões do país depois que o time de futebol conseguiu passar para o reprechage com vista à obtenção de uma quota no Copa do Mundo Qatar 2022. Em casas, praças, ruas e redes sociais, os peruanos expressaram sua felicidade e desejo de celebrar esse triunfo, mas o Polícia Nacional Peruana, alertando sobre a euforia do futebol, ele compartilhou uma importante recomendação por meio de suas redes sociais.

“Atenção, cervejeiros! Se vai celebrar o triunfo da nossa seleção nacional, faça-o com responsabilidade”, lê-se nas primeiras linhas da publicação, que é acompanhada por uma imagem dos dois artilheiros do último dia, Gianluca Lapadula e Yosimar Yotun. “Ainda temos 90 minutos restantes”, acrescentou para se referir ao jogo que teríamos que jogar em meados de junho com a Austrália ou os Emirados Árabes Unidos para finalmente confirmar a mudança do Perú para o campeonato mundial.

Repescagem do Perú ao Catar em 2022: Polícia dá recomendação especial aos fãs

“Se você beber, não dirija. Arriba, Perú”, dizem as últimas linhas publicadas pela Polícia Nacional Peruana a partir do Twitter. O aviso vem para alertar aqueles que planejam comemorar esta noite a fazê-lo com moderação, a fim de evitar acidentes que os impeçam de aproveitar a próxima partida do time de futebol e, posteriormente, comemorar a segunda qualificação consecutiva para uma Copa do Mundo sob a direção de Ricardo Gareca.

CAMINHO PARA O CATAR

No final de 2017, o Perú comemorou a qualificação para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia depois de mais de três décadas sem participar de um evento dessa magnitude. A empolgação foi tanta que o então presidente Pedro Pablo Kuczynski declarou feriado de trabalho. Agora estamos prestes a reviver essa emoção, embora no momento a data em que a repescagem seria jogada não tenha sido confirmada. Embora não tenha sido totalmente definido, 13 ou 14 de junho seriam as datas em que o Perú enfrentará a Austrália ou os Emirados Árabes Unidos.

Ao contrário da repescagem de 2017, desta vez será uma única partida que acontecerá no país anfitrião da próxima copa do mundo. Esta partida será disputada após os Emirados Árabes Unidos x Austrália, que está programada para ser disputada uma semana antes (7 de junho) para ser disputada em Doha. Até agora, Brasil, Argentina, Uruguai e Equador são os países latino-americanos com cota garantida na próxima Copa do Mundo.

“A chave foi o aumento que tivemos durante a fase de qualificação, do meio para a frente. Não começamos bem, mas o rali foi importante e nos deu a chance de acessar a repescagem. Quero parabenizar os meninos pela qualificação na última data para a repescagem”, foram as palavras de Ricardo Gareca que lembrou o início difícil no caminho para o Qatar.

O técnico da seleção peruana consegue chegar à repescagem pela segunda vez consecutiva. Foto: FPF.

Além disso, ele se referiu ao próximo rival que sairá entre os Emirados Árabes Unidos e a Austrália. “Agora é conhecer o rival, vamos estar cientes de quem é a nossa vez. Acho que teremos tempo suficiente, embora seja um adversário difícil. Estamos todos procurando chegar ao Catar, mas o mais importante agora é tentar estar com a família, que os jogadores voltem ao ritmo, que os meninos com problemas se recuperem e assim cheguem de maneira importante”.

“Quando renovamos nosso contrato, a possibilidade de esperar estar entre os escolhidos para jogar uma Copa do Mundo. É muito difícil e agora veremos que rival temos. A equipe sempre tenta manter o foco, mas temos inúmeros problemas. .. André Carrillo não pôde estar lá hoje, Pedro Aquino... infelizmente foi uma eliminatória cheia de dificuldades”, disse no final.

