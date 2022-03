Perú x Paraguai: O cabeceamento de Gianluca Lapadula quebrou a trave em um duelo pelas eliminatórias do Qatar 2022

Perú x Paraguai: Gianluca Lapadula quase marcou um gol de liderança na partida válida pela 18ª e última data das Qualificatórias do Qatar 2022 que foi jogado no Estádio Nacional de Lima.

Após 83 minutos de jogo, Christian Cueva recebeu livre e não marcado para o extremo direito do ataque da seleção peruana. 'Aladino' controlou e lançou um centro perto da borda da pequena área do Paraguai.

O serviço de Cueva chegou à cabeça do atacante Gianluca Lapadula que conectou e bateu a bola no travessão após a intervenção felina do goleiro Guarani Antony Silva. No primeiro tempo, o 'Bambino' também mandou seu chute para o poste. Após 5 minutos, o jogador ítalo-peruano abriu o placar a favor do bicolor (5").





O treinador peruano Ricardo Gareca alinhou-se com Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Alexander Callens, Miguel Trauco, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Renato Tapia, Edison Flores, Sergio Peña e Gianluca Lapadula.

O treinador paraguaio Guillermo Barros Schelotto escolheu esta escalação: Antony Silva, Fabian Balbuena, Junior Alonso, Omar Alderete, Robert Rojas, Richard Ortiz, Oscar Romero, Andrés Cubas, Richard Sanchez, Julio Enciso e Sebastián Ferreira.

A seleção peruana chega na partida com o Paraguai após três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos do bicolor que lhes permitiu chegar à última data da rodada de qualificação da rodada de qualificação dos playoffs com as opções intactas para se qualificar para a zona de playoff.

O Perú teve três vitórias consecutivas contra a Bolívia em Lima (3-0), a Venezuela como visitante (1-2) e a Colômbia em Barranquilla (1-0). Ele então empatou com o Equador em casa e sofreu uma derrota para o Uruguai em Montevidéu na última quinta-feira, 24 de março, no Estádio Centenário, com a polêmica do gol perdido no final da partida.

O quinto lugar na classificação se qualifica para a repescagem da Copa do Mundo. Precisamente, a seleção peruana ocupa esse lugar com 21 pontos, enquanto a Colômbia e o Chile seguem do sexto e sétimo lugar na classificação com opções a serem superadas se o bicolor não vencer.

O representante da Confederação Sul-Americana (Conmebol) enfrenta a qualificação da Confederação Asiática (AFC) na Repescagem da Copa do Mundo em junho próximo. No momento, os Emirados Árabes Unidos e a Austrália definirão na fase 4 das eliminatórias asiáticas na cota continental para a repescagem.

JOGOS DA ÚLTIMA DATA DO PLAYOFF

Perú vs Paraguai (Estádio Nacional de Lima)

Equador vs Argentina (Estádio Monumental de Guayaquil)

Bolívia x Brasil (Estádio Hernando Siles em La Paz)

Chile x Uruguai (Estádio San Carlos de Apoquindo em Santiago)

Venezuela x Colômbia (Estádio Cachamay em Puerto Ordaz)

