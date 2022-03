Leopoldo López rejeitou “uma troca de petróleo” pela liberdade na Venezuela

El opositor venezolano Leopoldo López. EFE/Alberto Valdés

O opositor venezuelano Leopoldo López pediu na quarta-feira que uma reaproximação entre os governos da Venezuela e dos Estados Unidos não deveria ser uma “troca, uma troca de petróleo pela liberdade”.

López alertou que, sem eleições livres, “não deve haver aproximação”, às perguntas dos jornalistas antes de dar uma conferência na cidade espanhola de Salamanca.

O líder da oposição salientou que a posição dos EUA é “chegar a um acordo, desde que haja um caminho muito claro para eleições livres na Venezuela”.

Desde o início deste mês uma delegação norte-americana reuniu-se com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas, tem havido especulações sobre uma aproximação entre os dois governos, embora os norte-americanos tenham sublinhado que isso não significa uma mudança nas relações ou que vão comprar petróleo venezuelano por enquanto, diante da crise energética após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Uma instalação de óleo da PDVSA em Lagunillas, Venezuela (REUTERS/Isaac Urrutia/Arquivo)

“Não podemos fazer uma troca, uma troca de petróleo pela liberdade. É antiético considerar para os venezuelanos que a liberdade deve ser sacrificada pelo petróleo que atualmente é controlado, abusado e roubado, bem como minerais, pela ditadura”, acrescentou.

“Sete milhões de venezuelanos foram expulsos do nosso país, a maior crise migratória que o mundo está passando, mais profunda do que a da Ucrânia (...). Não foi por causa do resultado de uma guerra ou de um desastre natural, mas por causa de uma tragédia de ideias, de política, por causa da imposição de um modelo autoritário e corrupto”, denunciou.

López também falou sobre o abandono de pelo menos 140 militantes de seu partido, a Vontade Popular, no último mês após alertar sobre “más práticas” internas.

A esse respeito, disse que Maduro “é mais barato comprar um inimigo do que aprisioná-lo”, enquanto seu partido está “em processo de legitimação” de suas autoridades, já que muitos dos eleitos há alguns anos “tiveram que ir para o exílio, ou estão presos, ou estão em circunstâncias muito difíceis”.

López está exilado desde 2020 na Espanha, país ao qual o regime venezuelano exige sua extradição para que ele cumpra o resto dos quase quatorze anos de prisão a que foi condenado em 2015 após ser acusado de incitar à violência.

(Com informações da EFE)

