Enrique Galván Ochoa foi bronzeado por celebrar Yalitza Aparicio no Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos

Enrique Galván Ochoa é um renomado analista de negócios que nas redes sociais demonstrou sua afinidade com o projeto político do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), auto-descrito como Quarta Transformação (Q4).

No entanto, em 29 de março, ele se envolveu em uma polêmica na plataforma do Twitter devido a um comentário, que foi rotulado de “péssimo” ou “dinossauro”, em relação à mexicana Yalitza Aparicio.

O especialista lembrou que este 30 de março comemora o Dia Internacional dos Trabalhadores Domésticos, por isso decidiu celebrar a atriz e educadora porque, apontou, nenhuma “se saiu tão bem” como protagonista do filme Roma.

“30 de março comemora o dia internacional das trabalhadoras domésticas. Nenhum, aliás, foi tão bem quanto Yalitza Aparicio. Há um longo caminho a percorrer antes que eles tenham status de emprego como nos Estados Unidos ou na Europa”, disse Galván Ochoa.

Esta mensagem foi acompanhada por um link que redirecionou para sua coluna publicada no jornal La Jornada, na qual ele dedicou uma seção para desenvolver o ponto que publicou em suas redes sociais, que ele intitulou como Não todas filho Yalitza.

(Foto: Twitter)

Nesta seção, ele garantiu que 2,3 milhões da população empregada (4%) realizam trabalho doméstico remunerado por 30 horas semanais com um salário de aproximadamente 38 pesos por hora. Além disso, reiterou algumas características desse setor, como idade e escolaridade.

Para fechar esta seção de seu texto, o analista de negócios reiterou a posição que escreveu em seu tweet e afirmou que o México, nesse assunto, “precisa seguir” o mesmo caminho que outros países tomaram para favorecer os trabalhadores domésticos.

“Ninguém, aliás, se saiu tão bem quanto Yalitza Aparicio. Há um longo caminho a percorrer antes que eles tenham status de emprego como nos Estados Unidos ou na Europa”, disse.

Imediatamente, os usuários do Twitter reclamaram desse comentário, disseram, “fora do lugar” contra a atriz mexicana. O influenciador Jezzzini chamou Enrique Galvan de “dinossauro” porque ele tinha “ar no cérebro”.

“E quando é comemorado o dia dos dinossauros? que, aliás, ninguém se saiu tão bem quanto você, morando fora do Jurassic Park e tendo uma conta no Twitter para mostrar ao mundo inteiro que eles têm ar em seus cérebros”, escreveu.

Chumel Torres juntou os comentários contra Galván Ochoa (Foto: Twitter)

Outras pessoas lembraram que Aparicio tem o grau educacional de Bacharel em Educação. Eles também apontaram que, supostamente, sua mensagem se referia ao papel que Yalitza desempenhou em Roma, o de uma empregada doméstica, no entanto, pediram que ela separasse a artista de sua arte.

“Senhor, Yalitza é uma atriz que desempenhou um papel como governanta. Se você sabe que o trabalho dos atores é representar pessoas diferentes ou é apenas imb* cil? ”, disseram internautas.

Chumel Torres, apresentador do programa El Pulso de la República, também se juntou às perguntas e compartilhou a publicação com uma breve mensagem com um emoji de luto: “Ele não fez”, que traduzido para o espanhol significa “Ele não fez isso”.

Por fim, marcaram a conta do Conselho Nacional de Prevenção da Discriminação (Conapred) para abordar um possível comentário discriminatório, embora a agência respondesse apenas com os números de contato e e-mails para fazer a reclamação correspondente.

Até agora, Yalitza Aparicio não se pronunciou por esse comentário, enquanto Galván Ochoa, apesar dos pedidos, não retirou a publicação de seu perfil.

