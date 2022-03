Raquel Pankowsky: foi assim que as celebridades reagiram à morte da atriz

O mundo do show business está de luto pela morte sensível de Raquel Pankowsky aos 69 anos. Até o momento, as causas de sua morte e os detalhes dos serviços funerários que serão realizados são desconhecidos. No entanto, após a notícia lamentável, algumas figuras da mídia recorreram às suas redes sociais para expressar suas condolências por sua saída.

Em 28 de março, a Associação Nacional de Performers (ANDI) confirmou uma triste notícia em sua conta no Twitter: “@ANDIMexico anuncia o falecimento da parceira intérprete Raquel Pankowsky. Ela é lembrada por sua participação em produções como Carrossel, um gancho para o coração e papai para todas as mães. Enviamos nossas mais profundas condolências à família e aos amigos”, escreveram eles.

Victoria Ruffo, uma das atrizes mais renomadas do México ao ponto de ser considerada a Rainha das novelas, compartilhou uma mensagem sincera em homenagem à historiadora em sua conta no Twitter: “QEPD minha querida Raquel Pankowsky. Bom jeito! ”.

Após o início da pandemia, a atriz fez alguns vídeos de conscientização sobre medidas cautelares contra a COVID-19. Foto: Twitter/ @ANDIMexico

Eduardo España, um artista que causou sensação por seus papéis de comédia na televisão como Germán em Vecinos, também dedicou algumas palavras em memória de sua memória através da mesma plataforma. O ator confessou que a notícia o chocou e estendeu suas condolências aos entes queridos.

“Fiquei muito chocada e entristecida com a saída de nossa amada Raquel Pankowsky Q.E.P.D. Minhas condolências a seus entes queridos”, escreveu ela.

Edgar Vivar, também conhecido como Mr. Barriga por seu personagem icônico em El Chavo del 8, lamentou o falecimento da conhecida atriz. Com sentimentos profundos, ele agradeceu os anos que eles compartilharam juntos dentro e fora do palco, além de reconhecer a marca que deixou na apresentação.

esta foi a última fotografia que a atriz carregou em sua conta no Instagram. (Captura de tela: @raquelpanmx /Instagram)

“Dói-me muito dizer adeus à minha amiga Raquel Pankowsky. Obrigado por mais de 30 anos de amizade, carinho e sorrisos. Ovação de pé”, tuitou ela junto com uma fotografia do intérprete da Cidade do México.

Arturo Carmona fez o mesmo pedindo o descanso eterno da atriz de Quão pobre tão rica e agradeceu por ter tido a oportunidade de trabalhar com ela em uma peça: “Voe alto minha querida Raquel Pankowsky, obrigado pela honra de dividir o palco com você, em Maduras , solteira e desesperada . Descanse em paz, minha 'Pequena Maravilha', lembraremos de você com muito carinho. QEPD”.

Patricia Reyes Espindola compartilhou que foi muito afetada pela perda: “Eu choro, eu a amo tanto”. Pati Chapoy postou uma mensagem em sua conta no Twitter: “Que triste, hoje é hora de demitir Raquel Pankowski QEPD”, enquanto o ex-presidente do México, Vicente Fox Quesada, inesperadamente se manifestou sobre o assunto. Deve-se lembrar que o histrionista ousou parodiar Martha Sahagún, esposa do político, durante sua carreira.

Vicente Foz foi presidente do México de 2000 a 2006. Foto: Cuartoscuro

“Para Rachel, minha admiração e respeito. Descanse em paz! Um grande abraço para seus parentes”, tuitou. O famoso personagem de Pankowsky foi nomeado Martita According e é considerado um dos mais bem sucedidos que ele jogou durante sua carreira.

Até agora as causas da morte de Raquel Pankowsky são desconhecidas, mas podem estar relacionadas à doença que ela sofreu anos atrás. Em entrevista a Gustavo Adolfo Infante, a atriz confessou que tinha doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e explicou que um de seus maiores medos era pegar o coronavírus porque complicações poderiam se desenvolver.

“É tão difícil para mim respirar [...] Eu fumava desde que eu era uma garotinha, bem, eu acendia cigarros para meus pais e então eu parei de fumar como, já faz um tempo desde que eu parei de fumar, eu tenho mais de 10 anos”, declarou ele para uma videochamada com o jornalista de entretenimento.

