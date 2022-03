Povos indígenas pedem ao Exército que acabe com os “falsos positivos” em Puerto Leguizamo, Putumayo

15-12-2019 Colombia.- Colombia abre la puerta a la entrega voluntaria de criminales del Clan del Golfo. El Gobierno de Colombia ha presentado este sábado la Ruta de la Legalidad, un plan para la entrega voluntaria de miembros de grupos armados ilegales dirigido principalmente al Clan del Golfo, cuyo líder, alias 'Otoniel', fue detenido hace una semana. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA JEP

A Organização Nacional dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana (OPIAC) convocou o Exército Nacional a assassinar civis na forma de “falsos positivos”. As declarações foram feitas depois que o Ministério da Defesa confirmou a neutralização de 11 supostos membros dos dissidentes das FARC e a captura de outros quatro no município de Puerto Leguizamo, Putumayo.

Os fatos foram apresentados em 28 de março e confirmados pelo ministro da Defesa, Diego Molano. “Graças às operações ofensivas das forças públicas, que continuam a ser desenvolvidas, contra dissidentes das FARC, neutralizamos 9 criminosos — um número que mais tarde subiu para 11 — e capturamos mais 4 em Puerto Leguizamo, Putumayo”, escreveu o funcionário no Twitter.

O Exército Nacional, por sua vez, garantiu que dos quatro supostos membros que foram capturados havia uma mulher em estado de gravidez que foi transferida para um centro de saúde. Enquanto o Gabinete do Procurador-Geral da Nação está realizando os processos judiciais dos quatro prisioneiros.

Embora esta tenha sido a comunicação oficial das autoridades, a OPIAC considera que as informações fornecidas “não correspondem à realidade”.

No documento apresentado pela organização, eles citam o meio de comunicação Andrés Prensa, no qual entrevistaram parentes do falecido: “Eles indicam que o Exército chegou à aldeia onde alguns habitantes da região realizavam um bazar em uma cabine comunitária, adjacente a uma bola de futebol campo usado pelos vizinhos. Que essa atividade era arrecadar fundos para atender às necessidades da mesma aldeia”, lê-se na denúncia.

Eles também indicaram que entre as pessoas mortas está a autoridade indígena e governador do povo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche. “Como pode ser visto, entre as vítimas da conduta ilegal das forças de segurança, também há pais um governador indígena ativo”, acrescentaram.

Por esse motivo, a Coordenação de Direitos Humanos da Organização Nacional dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana (OPIAC) fez uma lista de solicitações para diferentes entidades nacionais e internacionais.

O Exército Nacional pediu a cessação imediata do “homicídio através da modalidade de falsos positivos da população civil do município”, especialmente aqueles contra a população indígena e suas autoridades. Enquanto isso, ele pediu ao Ministério da Defesa que retirasse as declarações dadas na última segunda-feira e que “esclarecesse que as pessoas mortas não eram guerrilheiros, mas civis”.

Em relação às alegações de Molano, os povos indígenas pediram à Procuradoria-Geral da República que iniciasse uma investigação disciplinar de todos os funcionários que participaram dos eventos, incluindo o Ministro da Defesa.

Por outro lado, a OPIAC solicitou à Procuradoria-Geral da República que investigasse “as condições reais em que ocorreu o massacre perpetrado pelo exército nacional”. Por sua vez, apelou ao Corpo Técnico de Investigação (CTI) para “garantir uma investigação objetiva e garante do direito”, escreveu a organização. Que a cadeia de custódia seja protegida e a alteração da cena pelas forças de segurança não é permitida.”

Finalmente, ele solicitou a ajuda de Agências Internacionais e organizações de direitos humanos para incluir os eventos contestados na denúncia de relatórios sobre a situação na Colômbia em DD. HH. Eles também pediram “emitir pedidos às instituições do Estado para investigar os fatos” e, assim, encontrar os responsáveis.

Recorde-se que a Jurisdição Especial para a Paz (JEP) contabiliza mais de 6402 casos de falsos positivos que ocorreram durante o conflito até 2016.

CONTINUE LENDO: