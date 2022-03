Por abuso sexual agravado, Ministério Público acusou ex-gerente da loja Koaj em Bogotá

Brayan Smith Medina Rueda, ex-gerente de uma loja Koaj localizada no sul da capital da república, foi acusado dos crimes de ato sexual violento agravado (toque sexual não consensual) e assédio sexual pela Procuradoria-Geral da República.

Em comunicado divulgado na última segunda-feira, o promotor explicou que, de acordo com o Código Penal colombiano, atos sexuais violentos podem ser condenados a entre 8 e 16 anos de prisão, enquanto o assédio sexual é punível com 1 a 3 anos de prisão, o que pode levar a uma pena de mais de 20 anos para Medina Rueda.

De acordo com o exposto, Brayan Smith Medina Rueda teria tocado erroneamente Juana Camila Pérez Amazo, assessora comercial da loja Koaj, no shopping center Gran Plaza Bosa, onde trabalhava como gerente.

O órgão acusador aponta que há evidências de que o acusado ameaçou a mulher de ser demitida, depois que ela se recusou a responder aos avanços dele.

Em contexto | Koaj responde à queixa de um funcionário de assédio sexual e no local de trabalho - Infobae

Além disso, ela ressaltou que a mulher sofria de depressão e tentativa de suicídio, então ela teve que ser medicada para controlar sua situação emocional. Juana Camila Pérez Amazo relatou sua condição mental e física em uma audiência em frente ao 22º Tribunal de Controle de Garantias, em Bogotá.

O promotor encarregado do caso afirmou que, para este caso, a sentença imposta a Medina Rueda pode variar de 10 a 24 anos de prisão.

O réu negou as acusações.

O advogado de Juana Camila Pérez convida a não deixar a queixosa em paz, que denunciava seu caso há um ano e meio.

O advogado Juan José Castro Muñoz falou exclusivamente à INFOBAE COLOMBIA, que soube do caso de Juana Camila Pérez através das redes sociais, das quais é usuário ativo.

Um amigo do queixoso entrou em contato com ele e contou sobre o delicado caso: o trabalhador Koaj dos shopping centers Gran Plaza Bosa e Mercurio havia relatado um caso de assédio sexual por dezoito meses e outro caso de trabalho por um ano.

Os supostos autores, Brayan Smith Medina e Bernardo Medina, foram vinculados como gerentes da citada loja de roupas, uma das mais conhecidas do país. No entanto, o advogado também aponta que os superiores dessas pessoas sabiam do que Juana Camila e outros funcionários estavam sofrendo, mas a única ação relevante que eles tomaram foi tirar Perez do local de trabalho.

Em contexto | Novas reclamações recaem sobre Koaj: eles acusam seu diretor de logística de abuso trabalhista - Infobae

Segundo o queixoso, o primeiro abusou de sua posição de poder para promover momentos de solidão e tocar seu corpo sem seu consentimento. O segundo a obrigou a trabalhar apesar de ter sintomas de covid-19 moderada e um teste positivo. Depois de se recuperar, como punição por ter relatado essa irregularidade, ela foi forçada a fazer trabalho pesado e horas extras sem remuneração.

A jovem começou a sofrer esses problemas aos 18 anos e hoje, segundo o advogado Castro, está sofrendo de problemas físicos e psicológicos em decorrência de estresse e abuso. Sendo incapaz de conseguir nada através do canal regular, ele relatou seu caso em sua conta no Instagram em 27 de janeiro e se tornou viral.

Após a denúncia do caso de Juana, uma tempestade de apoio e relatos de casos semelhantes surgiu na mesma empresa. O resultado efetivo dentro da empresa foi sancionar os envolvidos por apenas três dias, mas a sanção social externa foi esmagadora.

Em contexto | “Começaram a dizer que ela era muito vistosa”: advogada vítima no caso Koaj - Infobae

CONTINUE LENDO: