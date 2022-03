Pedro Castillo após rejeição da moção de vaga: “Peço a todos que fechem esta página”

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Esta segunda-feira, depois de quase 8 horas no Congresso da República, foi decidido que o Presidente da República, Pedro Castillo, não seria desocupado. É por isso que o presidente, Pedro Castillo, saudou o fato de que “sabedoria, responsabilidade e democracia” prevaleceram, depois que o Congresso rejeitou a moção de vaga contra ele.

“Congratulo-me com o fato de que a sabedoria, a responsabilidade e a democracia tiveram precedência. Reconheço os parlamentares que votaram contra a vaga, e respeito a decisão daqueles que votaram. Peço a todos que fechem esta página e trabalhem juntos para os grandes desafios do país”, escreveu o Presidente da República do Perú, Pedro Castillo

E, como é lembrado, por 55 votos a favor, 54 contra e 19 abstenções, a representação nacional rejeitou a proposta multipartidária que buscava remover Pedro Castillo Terrones do cargo.

Quem estava por trás da vaga?

A moção de vaga foi promovida por Jorge Montoya (Renovação Popular) e contou com as assinaturas de 50 legisladores das bancadas Renovação Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Avanza Pais, Podemos Perú e Alianza para el Progreso.

Esta foi a segunda tentativa de destituir Pedro Castillo da Presidência da República, em meio a constantes atritos entre o Executivo e o Legislativo desde que o presidente assumiu o cargo de chefe de governo em 28 de julho do ano passado.

Em dezembro de 2021, uma primeira moção de vaga anunciada por Patricia Chirinos (Avanza Pais) foi levantada com o apoio de 29 parlamentares de diferentes grupos políticos. No entanto, ele não conseguiu os 52 votos necessários para sua admissão.

O que Pedro Castillo disse quando apareceu no congresso?

Durante sua defesa, o Presidente da República Pedro Castillo Terrones afirmou que a moção de vaga contra ele não tem apoio factual e que se baseou em “reportagens jornalísticas tendenciosas” que não apresentam provas para provar crimes.

“A moção foi feita principalmente com base em reportagens jornalísticas tendenciosas, contraditórias e não corroboradas. Não há evidências que comprovem qualquer irregularidade. Esta moção é o melhor exemplo de como o julgamento da mídia conseguiu que uma moção de vaga fosse admitida”, disse.

“Neste recinto, vou repetir o que nossos ancestrais quíchuas disseram antes de realizar uma grande tarefa: Huk umalla huk sunquilla e huk maquilla! Uma força, um coração e uma direção! Deputados, peço a vocês: votem pela democracia, votem no Perú, votem contra a instabilidade”, disse o presidente peruano.

CONTINUE LENDO