“Gianluca Lapadula é um jogador que se destaca nos jogos mais importantes”, diz seu ex-treinador no Pescara

Cerca de 7 anos atrás, Gianluca Lapadula vestiu a camisa de Pescara Calcio 1936, onde marcou mais gols (30 ) em 44 partidas. Esse time mudou sua vida e deu uma volta de 180 graus, já que ser artilheiro o valeu a assinar pelo poderoso AC Milan.

O atual atacante da seleção peruana, Gianluca Lapadula, teve em Massimo Oddo, o treinador que trouxe para fora seu lado de pontuação. Bola conectando 'Lapagol' inflou as redes. Esse desempenho fez com que sua equipe lutasse contra os play-offs, em 2016, ao vencer o Trapani, depois de tirar uma vantagem geral de 3-1.

É por isso que, poucas horas após o duelo contra o Paraguai, Infobae ligou para Massimo Oddo, ex-DT de Pescara, por isso falei sobre Gianluca Lapadula, seu filho, como ele nos conta.

O que você se lembra de Gianluca Lapadula quando o direcionou para Pescara?

Quando Gianluca Lapadula chega a Pescara, ele vem da série C, então sua maior virtude na época era o desejo de chegar lá, a fome de jogar em uma categoria superior que era a série B e também conquistar a série A como ele fez.

Quando você liderava Pescara, o técnico peruano Ricardo Gareca viajou para a Itália para conhecer Gianluca Lapadula, você conversou com o técnico peruano?

Isso mesmo, lembro-me de Ricardo Gareca vindo para Pescara, mas não tive a chance de falar com ele. Naquela época, ele gostaria de ser convocado, mas estávamos nos playoffs e naquela época estávamos jogando pela Serie A e ele preferiu ceder para ajudar Pescara a subir para a Série A.

Você seguiu a carreira de Gianluca Lapadula, como acha que foi?

Para mim ele é como um filho, eu quase o cresci, ou talvez eu tenha sido um dos pais dele, então eu sempre gosto de segui-lo, embora ele me ligue com frequência. E ele teve uma corrida um pouco assim, no sentido de que, se olharmos para onde ele estava, ele fez uma grande corrida, ele conseguiu vencer a Serie A por gol, o Milan, uma equipe importante, a equipe peruana, que é, portanto, uma equipe importante. Então ele provavelmente teve uma ótima carreira.

Nesta terça-feira, o Perú está jogando sua última chance de se classificar para a Copa do Mundo, você acha que Lapadula será o único a marcar e dar esse gol à nação peruana?

O que posso dizer sobre Gianluca Lapadula, como eu disse primeiro, ele se exalta em partidas importantes. Além disso, ele tem a possibilidade de aproximar sua equipe de uma copa do mundo e é uma ocasião única, uma chance muito importante e então ele deve dar tudo de si para seus companheiros de equipe para atingir esse objetivo.

De que outra forma Gianluca Lapadula tem?

Quando Gianluca joga, acho que ele é um jogador que se destaca nos jogos mais importantes, e o jogo de amanhã (hoje) será crucial para sua equipe, ele é sem dúvida um jogador que pode se sair bem.

Verifica-se as estatísticas e Gianluca Lapadula, sob seu comando, marcou mais gols como jogador de futebol profissional, o que ele fez com ele?

Ele marcou 30 gols se não me engano ou 32 gols, algo assim, porque ele era um jogador forte naquele ano, ele tinha uma grande consciência e ele tinha atrás de um time jovem, mas muito forte, que o colocou em posição de marcar muitos gols.

Alguma anedota que você se lembra com Gianluca Lapadula?

Uma anedota muito boa sobre Gianluca Lapadula é que antes de vir para Pescara, ele tinha muitas equipes procurando por eles. Então, ele falou comigo enquanto falava, imagino com tantos outros treinadores e o mais que me lembro é que ele quer saber em que posição estava jogando porque estava apavorado de ir a uma equipe onde encontraria um treinador que o colocaria para jogar fora, em vez disso, ele me diz: “professor eu quero fazer o primeira dica”, eu disse a ele: “Olha para eu sou o único grande ponto porque jogamos com dois ou três médios e ele estava no final. Então, ele está convencido disso e concorda em ir para Pescara.

Como você descreve o lado humano de Gianluca Lapadula?

Gianluca é um menino muito bom, um líder do ponto de vista humano, um menino que começou de baixo e teve grande humildade, que lhe permitiu chegar ao topo.

