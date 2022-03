Como ativar a câmera secreta do WhatsApp

06/06/2018 Logo de WhatsApp POLITICA INTERNACIONAL Silas Stein/dpa

O WhatsApp tem uma opção que permite ativar uma “câmera secreta”. É uma ferramenta para criar um atalho para esse serviço para tirar fotos e enviá-las diretamente para os estados ou compartilhá-las em bate-papos. Deve-se notar que essa alternativa está disponível apenas para Android.

Como ativar a câmera escondida

Existem duas opções disponíveis. Um deles requer pressionar qualquer espaço livre na tela inicial por alguns segundos até que o termo Widgets apareça na margem inferior.

Quando você clica no papel de parede da tela inicial, os widgets aparecem

Ele é pressionado lá e uma lista de aplicativos aparecerá, incluindo o WhatsApp. Você precisa entrar lá e verá o ícone da câmera. Essa opção deve ser escolhida e um atalho para essa ferramenta será criado.

A opção de câmera é adicionada como um atalho

A outra alternativa é manter pressionado o ícone do WhatsApp até que o termo Widgets apareça, e aí selecionar a câmera para que isso aconteça.

O que acontece se essa opção não for encontrada? Uma probabilidade é que não haja uma versão atualizada do aplicativo. Para acessar a última edição deste serviço, você deve ir ao Google Play, procurar pelo WhatsApp e clicar no botão que diz “atualizar”. Se esse botão não aparecer e você só vir a opção “abrir”, significa que a versão mais recente da plataforma já está instalada.

WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares no final de março

Até o final de março, os telefones celulares com iOS 9 ou anterior, Android 4.04 ou anterior e edições anteriores ao KaiOS 2.4 não é mais compatível com o WhatsApp. Isso se deve a uma atualização do sistema que o serviço de mensagens faz todos os anos.

“Como outras empresas de tecnologia, todos os anos identificamos quais dispositivos e softwares estão mais desatualizados e temos o menor número de usuários para decidir o que paramos de oferecer suporte. Também é possível que esses dispositivos não tenham as atualizações de segurança mais recentes ou a funcionalidade necessária para executar o WhatsApp”, explica o blog oficial do serviço.

As mudanças sempre começam em janeiro e terminam no final de março. Como você sabe qual sistema operacional seu celular tem? Para iPhone, vá para Configurações/Geral e pressione “Informações”. É assim que a versão do software instalada no seu computador se parecerá.

No caso do Android, você deve ir para Configurações ou Configurações, tocar onde diz “Sobre o telefone” e escolher “informações do software”. Essa é a rota em termos gerais, embora possa haver alguma variação dependendo do modelo e da marca do celular.

Por outro lado, o WhatsApp notifica o usuário, com antecedência, quando seu sistema operacional não será mais compatível e o lembra, em diferentes instâncias, de atualizá-lo.

Crie adesivos exclusivos

Recentemente, o WhatsApp ofereceu uma nova opção que permite criar figurinhas a partir da plataforma, sem recorrer a serviços de terceiros.

Essa ferramenta está disponível no WhatsApp Web e no WhatsApp Desktop para Windows. Depois que o adesivo for criado, ele poderá ser salvo e também usado na versão móvel.

Depois de escolher a foto, um menu de ferramentas será exibido para editá-la

O primeiro passo é abrir o WhatsApp web ou a versão para Windows e entrar em um bate-papo. Em seguida, pressione o ícone do clipe e, em seguida, um menu aparecerá onde você deve escolher o que deseja enviar. Lá você deve optar pela opção que diz “Adesivo”.

Isso abrirá uma janela e você terá que escolher a foto que deseja usar para criar o gráfico desejado. Pode ser qualquer tipo de conteúdo que tenha sido baixado para o seu computador ou fotos suas.

Depois de selecionar a foto, você verá que na margem superior haverá uma série de ferramentas para criar o adesivo: você pode desenhar, cortar, girar ou escrever na imagem. Também é possível adicionar os emojis a ele. É uma interface muito simples e todo o processo é muito intuitivo. Também tem um botão para fazer e outro para desfazer alterações.

