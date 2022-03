Alberto Fujimori: 52% dos peruanos são contra o perdão, de acordo com pesquisa da EIP

Em 28 de março, o Tribunal Constitucional publicou a resolução formalizando o perdão devolvido ao ex-presidente Alberto Fujimori. . Mesmo assim, o apoio da população a essa decisão é minoria. A última pesquisa de representação nacional do Instituto de Estudos Peruanos (IEP) para o jornal La República revela que 52% dos peruanos são contra a libertação do ex-presidente.

Mais da metade dos peruanos são contra esta decisão do tribunal, para restabelecer o perdão dado pelo ex- Presidente Pedro Pablo Kuczynski para o ex-presidente Fujimori. Por outro lado, 43% são a favor, 1% indicam que não se importam e 4% não sabem/não pensam.

As opiniões contra o perdão são comuns no sul (64%) e no centro (59%) do país. Além disso, essa posição é mais comum entre jovens de 18 a 24 anos (60%). As figuras são as seguintes:

Escopo:

- Lima metropolitana: 50%

- Perú urbano: 53%

- Perú rural: 55%

- Perú sem Lima: 54%

Macrozone (sem Lima):

- Norte: 48%

- Centro: 59%

- Em: 64%

- Leste: 46%

Idade:

- De 18 a 24 anos: 60%

- De 25 a 39 anos: 53%

- De 40 a mais: 49%

Status socioeconômico:

- A/B: 50%

- C: 53%

- D/E: 52%

Por outro lado, a posição a favor do perdão de Alberto Fujimori é mais comum nas áreas norte (48%) e leste (47%) do país. Além disso, são mais comuns na população com 40 anos ou mais (45%). As figuras são as seguintes:

Escopo:

- Lima metropolitana: 46%

- Perú urbano: 42%

- Perú rural: 40%

- Perú sem Lima: 42%

Macrozone (sem Lima):

- Norte: 48%

- Centro: 36%

- Em: 33%

- Leste: 47%

Idade:

- De 18 a 24 anos: 37%

- De 25 a 39 anos: 43%

- De 40 a mais: 45%

Status socioeconômico:

- A/B: 46%

- C: 44%

- D/E: 41%

Protesto contra o perdão de Alberto Fujimori em 19 de março de 2022. | Foto: REUTERS/Sebastian Castaneda

Em relação às outras opções (“Eu não me importo” e “NS/NP”), as porcentagens são mínimas. Figuras de “Eu não me importo”:

Escopo:

- Lima metropolitana: 1%

- Perú urbano: 1%

- Perú rural: -

- Perú sem Lima: 1%

Macrozone (sem Lima):

- Norte: 1%

- Centro: -

- Em: 1%

- Leste: 2%

Idade:

- De 18 a 24 anos: -

- De 25 a 39 anos: -

- De 40 a mais: 2%

Status socioeconômico:

- A/B: 1%

- C: 1%

- D/E: 1%

Figuras de “Não sabe/Não diga”:

Escopo:

- Lima metropolitana: 3%

- Perú urbano: 4%

- Perú rural: 5%

- Perú sem Lima: 3%

Macrozone (sem Lima):

- Norte: 3%

- Centro: 5%

- Em: 2%

- Leste: 5%

Idade:

- De 18 a 24 anos: 3%

- De 25 a 39 anos: 4%

- De 40 a mais: 4%

Status socioeconômico:

- A/B: 3%

- C: 2%

- D/E: 6%

O estudo consultou a população de segunda-feira 21 a quinta-feira 24 de março, e tem margens de erro de 2,8 pontos acima e abaixo de cada resultado de representação nacional.

TC PUBLICOU A DECISÃO DE PERDÃO DE ALBERTO FUJIMORI

Em 28 de março, o Tribunal Constitucional publicou a decisão restabelecendo o perdão ao ex-presidente Alberto Fujimori e ordena sua libertação da prisão de Barbadillo. A decisão foi tomada na quinta-feira, 18, em uma votação de 3 a 3, onde o presidente Augusto Ferrero governou.

O documento de 102 páginas ordena a “libertação imediata” do ex-presidente que estaria concorrendo nas próximas horas ou dias que virão.