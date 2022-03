Agenda, estes são os shows que serão realizados no mês de abril na Colômbia

O ano de 2022 ficou conhecido como o ano do renascimento de eventos musicais, nos primeiros três meses do ano no país vários concertos foram realizados e outros foram confirmados. O mês de março teve notícias importantes sobre este setor, já que era esperado o Jamming Festival, que acabou sendo cancelado, enquanto o Estéreo Picnic Festival aconteceu; as cinco apresentações de Morat, Miley Cyrus e Alejandro Fernández também foram realizadas em Bogotá.

O mês de abril, por sua vez, também tem várias apresentações preparadas por importantes artistas do país. Esta é a programação de shows para o mês de abril nas principais cidades do país.

Um dos eventos mais esperados ao longo do mês é o Equal Festival, no qual uma playlist da plataforma Spotify se torna um evento ao vivo. A programação de concertos no âmbito do festival:

1º de abril: Goyo /Elsa e Elmar

6 de abril: Ventino//Juliana Velasquez

8 de abril: Karen Lizarazo/Las Villas

20 de abril: Paola Jara

22 de abril: Lido Pimienta/Nidia Góngora

27 de abril: Andrea Echeverri//Maria Cristina Plata

29 de abril. Farina/Leite ruim

O Festival EQUAL abre em Bogotá com um evento único em 30 de março: 'Mulheres que quebram', uma série de Conversas Detonantes. Cortesia.

Os interessados em comprar ingressos para shows podem fazê-lo através do link de compra permanente na lista de reprodução EQUAL Colombia no Spotify, bem como em www.entradasamarillas.com/list/equal.

A Movistar Arena começa o mês com a apresentação do argentino Fito Páez + Full Banda, interpretando músicas como Circo Beat, Mariposa Tecknicolor, Dar Es Dar, Al Lado Del Camino, Love After Love, Dos En La Ciudad.

No dia 2 de abril, Rubén Blades chegará à Movistar Arena Bogotá com seu último trabalho: “Salswing”, uma proposta que ele apresentará acompanhado pela Orquestra Roberto Delgado. Enquanto estiver em Medellín, no Coliseu Iván Ramiro Córdoba, Silvestre Dangond estará lá com sua turnê por 'Las Locuras Mías'.

Para os fãs do gênero metal, no dia 2 de abril, o Colombian Metal Day será realizado em Bogotá, onde bandas como Massacre, Under Threat, Tears Of Misery, Luciferian, Ursus, Released Mind, Voragine e Panic Attack serão apresentadas. De mãos dadas com esse gênero, Tesseract, uma banda inglesa de metal progressivo que estreará no país no Ace of Spades Club, chega a Bogotá no dia 3 de abril.

Em 6 de abril, Molchat Doma, a banda nascida em Minsk, na Bielorrússia, cujos sons foram virais no Tik Tok e no Instagram, será apresentado no Royal Center Theatre. E em 8 de abril, God Level All Stars 2022 chega à Movistar Arena, evento onde será realizada a primeira competição internacional com os melhores expoentes do estilo livre em espanhol.

No dia 21 de abril, em Bogotá, Alejandro Sanz estará presente com o #La Gira, cujo ingresso custa US $690.000; este evento faz parte dos shows programados para novembro passado no país que estão sendo remarcados. Da mesma forma, Sanz também se apresentará em 23 de abril em Cali, no Estádio Pascual Guerrero.

30-11-2018 Apresentação do novo single de Alejandro Sanz “Eu não tenho nada” EUROPA ESPANHA SOCIEDADE JOSEFINA WHITE EUROPA PRESS

Além disso, no dia 28 de abril é a vez dos fãs habituais de Pimpinela, a dupla argentina formada pelos irmãos Lucía Galán e Joaquín Galán, que virão com todos os seus sucessos e junto com Myriam Hernández em um show único na Movistar Arena e estará em 29 de abril no Centro de Shows La Macarena. Da mesma forma, no dia 29 de abril, no Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, Walter Silva, uma das vozes mais reconhecidas da música llanera no país, será apresentado.

Por sua vez, Ricardo Montaner, um dos maiores expoentes do pop latino e da balada romântica em espanhol, fará um concerto no New Yellow Pavilion na Plaza Mayor em Medellín em 29 de abril e na Movistar Arena em 30 de abril de 2022, para apresentar seu novo álbum Fe.

A Fundação Maluma recebe apoio milionário do TikTok. (foto: Notícias e Comunicações de Bogotá)

O mês também será encerrado com a apresentação de Maluma, que assumirá o estádio Atanasio Girardot em Medellín no próximo dia 30 de abril.

