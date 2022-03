Os dois jogadores de futebol colombianos que aparecem no onze ideal na 17ª data dos playoffs

A vitória por 3-0 da equipe colombiana contra a seleção boliviana para a 17ª data das eliminatórias mantém viva a ilusão de se classificar para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Na ausência de um dia, o 'Tricolor' não tem mais a opção de garantir uma cota direta para o evento orbital; no entanto, lutará contra a repescagem contra Perú e Chile, que aparecem na quinta e sétima caixas, respectivamente.

A vitória sobre o 'La Verde' permitiu que a Colômbia subisse para o sexto lugar com 20 pontos, além de melhorar a diferença de gols. Inicialmente, o compromisso foi apertado, já que a Bolívia optou por se defender em seu próprio campo e revidar, se tivesse a oportunidade. Foi até os 39 minutos que Luis Díaz conseguiu abrir o placar com uma jogada individual. Miguel Borja (72′) e Mateus Uribe (90′) fecharam a colheita para o 'Tricolor', que ele ganhou novamente após sete partidas.

Como de costume, o portal SofaScore, especializado em estatísticas de futebol, anunciou os jogadores mais destacados do dia, com base nas classificações que cada um recebeu. A novidade é que existem dois colombianos: James Rodriguez, que recebeu uma pontuação de 8,5, uma das mais altas da data, e William Tesillo, que marcou 7,3.

Uma das novidades foi justamente a ausência de Díaz, como ele marcou e também ajudou no triunfo da Colômbia. Mesmo, o guajiro recebeu uma classificação alta em outros sites e, para muitos usuários, representou o ponto mais alto entre os retornos individuais da seleção nacional.

O onze ideal para a 17.ª jornada é completado por Sergio Rochet (Uruguai); Ronald Araújo (Uruguai), Fabian Balbuena (Paraguai), Guilherme Arana (Brasil); Rodrigo De Pau l (Argentina), Angel Di Maria (Argentina), Neymar (Brasil), Lionel Messi (Argentina) e Julio Enciso (Paraguai).

Messi foi o jogador de futebol que obteve a classificação mais alta com 9,3 pontos. A estrela argentina do Paris Saint-Germain marcou o terceiro e último gol de sua seleção na vitória contra a Venezuela em La Bombonera. O segundo e o terceiro lugar são compartilhados por Di Maria e James, ambos com 8,5 qualificações.

Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar: onze ideal da 17ª data. Foto via SofaScore

Os olhos da equipe colombiana agora estão voltados para a Venezuela, que será sua rival na próxima terça-feira no final das eliminatórias, diante de uma potencial cota para a repescagem. Os liderados por Reinaldo Rueda devem prevalecer contra o 'Vinotinto' independentemente do placar para chegar à cifra de 23 pontos e esperar que o Perú não vença em Lima contra o Paraguai.

Deve-se notar que, se vencerem em solo venezuelano, o resultado entre Chile e Uruguai vai para segundo plano, já que os Austrais têm 19 unidades e, se vencerem o 'Celeste', chegarão a 22. Enquanto isso, uma vitória dos 'Incas' contra o Paraguai deixará a Colômbia sem chance de jogar a repescagem para ir à Copa do Mundo, já que eles marcariam 24 pontos e se tornariam inatingíveis.

Após a conhecida derrota de Juan Guillermo Cuadrado devido ao acúmulo de cartões amarelos, o 'Tricolor' não poderá contar com Alfredo Morelos, atacante do Scottish Rangers. Isso foi relatado neste sábado pela Federação Colombiana de Futebol (FCF) em um comunicado:

“Após exames médicos do jogador Alfredo Morelos, ele confirmou uma lesão muscular na coxa esquerda, o que não lhe permite participar da próxima partida das Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Por esse motivo, o atacante é chamado para iniciar seu trabalho de recuperação. Desejamos ao jogador um bom retorno ao seu clube”, afirma o comunicado.

Vale ressaltar que Morelos também não foi levado em consideração pelo estrategista nacional na vitória por 3-0 contra a equipe boliviana, devido à sobrecarga muscular.

Na imagem, Alfredo Morelos, artilheiro do Rangers. Foto: REUTERS/Carl Recine

