Lidia Avila se lembrou da filha Sophia no que teria sido seu 13º aniversário

Em 24 de março, Lidia Ávila compartilhou uma foto inédita de sua bebê Sophia, que foi sua primeira filha e faleceu alguns meses depois de nascer.

Como costuma fazer ano após ano, Lidia Avila compartilhou uma nova imagem de sua primeira filha, Sophia. Todo dia 24 de março, a cantora do OV7 comemora o fato de que sua filha teria completado mais um ano de vida. Nesta ocasião, ele postou a imagem em sua conta do Instagram com uma mensagem pequena e terna.

Ele acompanhou suas hashtags de publicação que dizem “em breve nos encontraremos novamente”, “meu guerreiro”, “meu pedaço do céu”.

Sophia teria completado 13 anos em 2022 (Foto: Instagram/ @lidiaavila)

Em diferentes ocasiões, Ávila confessou que para ela 24 de março é um dia agridoce, porque comemora o nascimento de Sophia com os filhos e o marido, mas não há dia em que ela não se lembre dela e lamenta não estar mais com ela.

No ano passado, quando Sophia completaria 12 anos, Lídia se lembrou dela expressando quais são seus sentimentos nos dias de hoje. Ele explicou que, como se lembra da filha com amor, não chora, esperando que em algum momento e em outro plano existencial eles se encontrem novamente.

“Hoje eu não choro meu filho, hoje eu tenho um sorriso no rosto porque eu me lembro de você assim, porque hoje eu carrego você em minha mente e em meu coração, tenho certeza que nos encontraremos novamente para cantar e abraçar um ao outro por toda a eternidade. Feliz aniversário minha garota, o céu está comemorando. EU TE AMO!!!” , escreveu Lidia.

Naquela ocasião, ele compartilhou um vídeo inédito do bebê, que sorriu para ele quando a viu se aproximar e fez barulhos enquanto a cantora a cumprimentava.

Lidia publica essas mensagens como uma homenagem à filha (Foto: Instagram/ @lidiaavila)

Em entrevista à People en Español, Lidia confessou que a perda de sua filha é algo que ela nunca superará, pois é uma dor muito profunda que ela vive como mãe, mas aprendeu a conviver com isso, o que lhe permitiu lidar com isso ao longo dos anos. “Não é que você supere isso, você aprende a conviver com isso. Perder um filho, eu acho, é a pior dor que uma mãe pode sofrer”, disse ela.

O membro do OV7 foi aberto sobre a morte de sua primeira filha, então ela encorajou outras mulheres que passaram pela mesma coisa a lutar para chegar à frente. Ávila confessou que há dias em que ele mergulha na dor, mas entendeu que vale a pena pedir ajuda e lidar com a perda.

Em entrevista a Yordi Rosado, a cantora confessou que pediu a Deus para levar a filha, já que dia a dia viu o quanto lutou pela vida (Foto: Instagram/ @lidiaavila)

Lidia compartilhou que após o nascimento de seu segundo filho, Erik, ela estava com muito medo de que ele morresse, pois não conseguia superar a morte de Sophia. No entanto, ela considera que é outra pessoa depois de seu primeiro bebê e é grata pelos ensinamentos que lhe deu nos seis meses em que esteve com ela.

Sophia morreu porque algumas semanas depois de nascer ela desenvolveu complicações intestinais, o que a impediu de absorver os alimentos e nutrientes necessários para sobreviver.

