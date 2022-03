Como o Perú deve enfrentar o duelo contra o Paraguai? Duas seleções anteriores respondem

A última data das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo no Catar chegou e nesta terça-feira, 29 de março, a Seleção Peruana dá as boas-vindas ao seu homólogo paraguaio em uma partida que terá a atenção de vários fãs em uma data decisiva.

A partida será realizada no Estádio Nacional de Lima. A última vez que Perú x Paraguai, foi em 2 de julho de 2021 em um duelo que terminou empatado por 3-3 nos noventa minutos e que foi definido a partir dos pênaltis com uma vitória para os peruanos.

A partida entre Blanquirroja e Albirroja está agendada a partir das 18:30 horário peruano, 20:30 horário do Paraguai e acontecerá no Estádio Nacional.

Portanto, a Infobae contatou Miguel Rebosio e Pablo Zegarra, ex-jogadores da seleção peruana, que analisaram a última partida das Qualificatórias do Qatar 2022.

MIGUEL REBOSIO

O ex-zagueiro da seleção peruana nos conta como o Perú deve ir se quiser chegar à repescagem antes da Copa do Mundo de 2022 no Catar. “O Paraguai não tem nada a perder, o Perú tem que se safar de tudo, obviamente com muita inteligência e sem se negligenciar. Desde o primeiro minuto, o Perú tem que ir em busca do gol, como eu digo, o Paraguai não tem nada a perder e eles estarão relaxados e calmos”, disse Rebosio à Infobae.

Para Rebosio, a mentalidade com a qual o bicolor sai será importante para atingir o objetivo contra o Paraguai. “Por sua vez, o Perú tem que esquecer o que aconteceu em Montevidéu, é uma questão passada, o chip tem que estar envolvido, onde eles têm que lutar por aquela repescagem da Copa do Mundo”, disse.

PABLO ZEGARRA

Por sua parte, Pablo Zegarra diz que o Perú deve esquecer o movimento controverso e se concentrar para alcançar o objetivo contra o Paraguai. “É claro que tudo o que falamos é sobre aquela peça única, não é? Mais não no jogo que o Perú jogou, mas certamente há o trabalho do comando técnico, em virar essa página e focar no que está por vir, o que é importante e se concentrar em uma partida definitiva contra o Paraguai. Temos a oportunidade de vencer em um cenário ideal, tocando em casa, com nosso público e certamente será um fator muito importante”, disse à Infobae.

O ex-técnico do Sporting Cristal está confiante de que Ricardo Gareca, juntamente com seu comando técnico da seleção peruana, já está trabalhando na questão mental para atingir o objetivo nesta terça-feira contra o Paraguai. “Certamente da equipe interna eles viraram a página e certamente na terça-feira seremos muito claros sobre o que precisa ser feito para obter esse resultado positivo que garantirá nossa vitória e nos qualificará para essa repescagem, com vista à Copa do Mundo”, disse Pablo Zegarra.

