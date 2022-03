Quem foi Joceline Quintana, a rainha da beleza vítima de feminicídio em Aguascalientes

Joceline Quintana Guardado tinha 19 anos e estudava na Universidade Britânica, no estado de Aguascalientes. A jovem foi vítima de feminicídio em 24 de março após um assalto de não mais de 3.000 pesos, quantia que ela estava ajudando a reunir para as próximas festividades ejidais de Santa María de Gallardo, uma demarcação a leste de Los Troncones e perto de La Dichosa.

Deve-se notar que em 2019, Joceline foi coroada rainha da beleza de Santa Maria de Gallardo, então seu feminicídio chocou toda a sua comunidade; além disso, um de seus parentes falou com um meio de comunicação local e a descreveu como “uma boa menina”.

Joceline Quintana era muito amada em sua comunidade Foto: Facebook/Ejidales Fiestas “Santa María de Gallardo”

O carinho que todos os seus vizinhos despertaram profunda solidariedade, como a maquiadora Heidy Jiménez organizou uma coleção para pagar as despesas do funeral da rainha da beleza: “Quem gosta de apoiar é deixado este relato de coração, agradeceremos por informações em 4493467999 em nome de Carmen Quintana Jimenez Tia de Joceline SHARE”, escreveu a estilista em sua conta no Facebook.

Por meio de uma declaração em sua página no Facebook, a Universidade Britânica de Aguascalientes lamentou os atos violentos contra seu aluno e se juntou ao apelo por justiça, enviando também condolências aos parentes e entes queridos da jovem. Por outro lado, o Coletivo Feminista de Aguascalientes convocou duas mobilizações para protestar contra o feminicídio da rainha da beleza e buscar que as autoridades resolvam o caso.

Esta foi a declaração compartilhada por sua instituição de ensino (Foto: Facebook/UniversityBritaniCamx)

De acordo com vários meios de comunicação locais, as pessoas que compareceram a uma das mobilizações bloquearam a Rodovia 25, com o aviso de que aumentarão sua discordância se as autoridades não resolverem o crime e não garantirem a proteção da comunidade.

Segundo relatos, o corpo da jovem foi encontrado por um de seus vizinhos na porta de sua casa; foi por volta das 10h30 que a moradora dessa comunidade a viu no chão e com sinais óbvios de violência, então ela imediatamente alertou sobre o ataque.

Essa foi a demonstração para a rainha da beleza (Foto: Twitter/ @ElOjodeAgs)

Pessoas presentes bloquearam a estrada para protestar (Foto: Twitter/ @ElOjodeAgs)

De acordo com o chefe do procurador-geral de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, esta agência já identificou a pessoa que teria matado a jovem em sua própria casa, marcada com o número 305 na Calle 26 de Noviembre.

“Já temos conhecimento da pessoa, sabemos que ela era uma pessoa próxima da família da vítima... neste momento não a temos como detido... mas temos ele acessível para poder executar o mandado de prisão”, disse Jesús Figueroa em 25 de março.

Ainda não há mandado de prisão para o suposto feminicídio da menina (Foto: Facebook/Joceline Quintana)

Aparentemente teria sido uma amiga de Joceline que discutiu com ela sobre o dinheiro e posteriormente a esfaqueou até a morte, embora não estivessem romanticamente envolvidos, mas amigáveis, o caso da jovem foi classificado como feminicídio por causa da proximidade entre o suposto agressor e a vítima.

“Uma arma afiada foi usada e houve também uma relação vítima-perpetrador, não houve relacionamento romântico, mas houve uma relação amigável”, explicou o gabinete do promotor durante uma conferência de imprensa. O feminicídio de Joceline ocorreu enquanto ela estava se preparando para frequentar a faculdade, seus pais estavam trabalhando e seu irmão mais novo estava no ensino médio.

O feminicídio da rainha da beleza chocou a comunidade de Santa María de Gallardo (Foto: Facebook/Festivales-Ejidales-Santa-María-de-Gallardo)

O chefe da Procuradoria Geral de Aguascalientes também indicou que o processo começaria imediatamente: “Acho que na mesma semana teríamos a audiência inicial em que o acusaremos pelo tipo criminoso de feminicídio”.

O fato de o Ministério Público desse estado já ter identificado o provável agressor sem prendê-lo provocou a indignação da população de Santa María de Gallardo, pois temem que o suposto feminicídio fugisse.

Este será o ponto de encontro para a mobilização de 27 de março (Foto: Facebook/La-Collectiva-Feminist-Aguascalientes)

É por isso que foi convocada uma segunda marcha, que acontecerá no próximo domingo, 27 de março às 12h30, o ponto de encontro será a parada de transporte público La Dichosa na comunidade de Santa María de Gallardo, de acordo com a página do Facebook La Colectiva Feminista Aguascalientes.

Por outro lado, o chefe do Ministério Público admitiu que a situação dos feminicídios no Estado é delicada, uma vez que em apenas três meses de 2022 já foram noticiados cinco eventos do tipo dos quais quatro estão em processo legal, “este é um apelo para que todas as autoridades e dinâmicas familiares ser denunciado. Vamos analisar, fazer um julgamento crítico de como estamos vivendo juntos, quanta violência está sendo a porta para resolver os conflitos que estão sendo apresentados a nós, nosso trabalho como Ministério Público será investigar todos os fatos que surgirem”, explicou.

