AMLO planeja usar a “ponte fantasma” em Cuernavaca: “Não será um monumento à corrupção”

Durante sua visita ao estado de Morelos, o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contou sobre seus planos de reabilitar “a infame ponte Apatlaco” e a possível construção de 2.000 casas Infonavit na área, pois “não será um monumento à corrupção”.

Em um vídeo de três minutos com 37 segundos, AMLO explicou suas intenções de usar a “ponte fantasma”, como o presidente a chamou, localizada na fronteira de Temixco e Cuernavaca porque, segundo ele, não leva a lugar nenhum.

O trabalho começou em 2011 no mandato de seis anos de Felipe Calderón, com o incentivo do então governador, Graco Ramírez, como parte de um plano para interconectar partes importantes das cidades com os principais corredores. No entanto, de acordo com a mídia de Morelos, a estrada leva a uma colina desabitada.

Depois de problemas para continuar com o trabalho e o aumento dos preços, acrescentou-se que em 2014, de acordo com o jornal El Diario de Morelos, a Auditoria Superior da Federação assegurou que nem o direito de passagem nem os estudos da manifestação ambiental estavam disponíveis.

Vídeo do presidente Andrés Manuel López Obrador (foto: Twitter/ @lopezobrador_)

Em 2017, durante o mandato de seis anos de Enrique Peña Nieto, o trabalho foi procurado para continuar, mas eles não continuaram. Em 2020 e 2021, os planos para chegar à sua conclusão também foram mencionados, mas nunca foram implementados.

Da mesma forma, uma petição foi preparada em 2019 através da Change.org para a ativação da Ponte, pois apesar de poder ser usada “ela não foi habilitada para o benefício de ninguém, pois não leva a lugar nenhum”.

“É uma ponte que foi construída para conectar a parte da rodovia Cuernavaca a Acapulco, à rodovia del Sol, com esta área de Cuernavaca”, disse o presidente no vídeo.

De acordo com o que AMLO disse, a seção foi construída com base em um acordo com a agência imobiliária Casas GEO, que “quebrou a agência imobiliária e a ponte foi deixada”.

AMLO deu sua manhã do estado de Morelos (Foto: Cuartoscuro)

Ele esclareceu que não leva a lugar nenhum, “não se comunica com as pessoas porque não há habitação”, disse o chefe do executivo, que estava na ponte. Ele garantiu que a obra custou cerca de 600 milhões de pesos “de acordo com dados oficiais”, disse.

Ele continuou dizendo que era dinheiro público, “então vamos dar uso e significado a este trabalho porque seria uma ineficiência de nossa parte deixar isso por isso mesmo. Como um monumento à corrupção.”

Para isso, ele garantiu que esportes e moradia deveriam ser adicionados na área. “Foi projetado para 40 mil casas”, mas não era viável devido à falta de água na cidade. “Devemos cuidar da água e de outros recursos essenciais.”

A construção da ponte começou no mandato de seis anos de Calderón e continuou na de Peña Nieto, mas não entrou em uso (EFE/Esteban Biba/Arquivo)

Ele falou em localizar pelo menos 2 mil casas uma vez que os assuntos fossem resolvidos com o banco, porque o terreno foi deixado à sua disposição; “Esse é o plano”, concluiu López Obrador.

Devido à publicação do vídeo, o presidente foi criticado por vários usuários da rede social que comentaram que ele deveria se concentrar em terminar os trabalhos de seu governo primeiro.

“Primeiro termine o que você entregou com mentiras e tenha publicado os contratos e despesas de seu trabalho inutilizável”, comentou um usuário no Twitter, referindo-se ao Aeroporto Internacional Felipe Angeles (AIFA).

Outro escreveu “Presidente @lopezobrador_, sugiro começar com o maior desfalque e projeto inacabado em sua inauguração, a AIFA”. Houve também aqueles que aplaudiram a iniciativa, exaltando que “Sempre consertando a porcaria de obras inacabadas deixadas pela oposição miserável”.

