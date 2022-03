CDMX e Edomex: como pagar multas por verificação prematura e quais são os custos

Um dos procedimentos mais importantes que os motoristas devem realizar é o da verificação do veículo, que deve ser realizada duas vezes por ano. Tanto na Cidade do México (CDMX) quanto no Estado do México (Edomex), esse procedimento não é apenas parte da Lei da Receita, mas também é um mecanismo que foi implementado para reduzir e regular a poluição resultante da circulação de carros, transporte de passageiros, transporte de carga e motocicletas.

Cada carro deve seguir um cronograma de verificação de acordo com suas características para manter os testes de controle de emissões em ordem. No entanto, caso o proprietário do carro não tenha realizado esse procedimento em tempo hábil, ele poderá fazê-lo extemporaneamente em ambos os estados.

O custo para realizar a verificação obrigatória, uma vez concluída no CDMX, é de 1.924,40 pesos, enquanto no Edomex o pagamento será de 1.792 pesos. Para poder pagar o valor da verificação do veículo na capital, você precisará executar o seguinte procedimento:

Um dos procedimentos mais importantes para os motoristas é a verificação do veículo (Foto: Cuartoscuro)

1. Acesse o site da Secretaria de Administração e Finanças (SAF) ou no seguinte link: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/ambiente/50.

2. Selecione a marca e o modelo do carro. Você também terá que inserir as placas.

3. Depois de inserir os dados mencionados acima, o site gerará uma linha de captura especificando o valor do pagamento e a validade do pagamento.

4. Escolha a opção de “Pagamento on-line”

5. Forneça um número de telefone e e-mail

6. Selecione o tipo de cartão com o qual você fará o pagamento e insira os detalhes da sua conta bancária

7. Execute o pagamento e imprima o voucher

Se você quiser fazer o pagamento pessoalmente, precisará selecionar a opção “Pagamento em bancos e lojas de autoatendimento multiformato”. Um formato de pagamento será baixado automaticamente para o seu dispositivo, imprimi-lo e efetuar o pagamento em um dos estabelecimentos participantes.

No caso da Edomex, os motoristas devem entrar na Janela Única Eletrônica ou no seguinte link: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?opcion=61. Posteriormente, essas etapas terão que ser seguidas:

1. Insira no Formulário de Pagamento Ambiental do Estado os seguintes detalhes do proprietário do veículo: Federal Taxpayer Register (RFC) ou Chave de Registro de População Única (CURP), código postal, nome completo, modelo, série e placa, conforme aparece no cartão de trânsito.

O pagamento por verificações tardias pode ser feito online ou nos bancos e lojas participantes (Foto: Cuartoscuro)

2. Imprima o formato de pagamento universal

3. Efetuar o pagamento em estabelecimentos autorizados

4. Vá para o verificentro e solicite a verificação do veículo, apresentando formato de pagamento universal, comprovante original de pagamento de multa e cartão de circulação

Deve-se lembrar que, durante os meses seguintes, Sedema estabeleceu que o calendário será distribuído da seguinte forma para os dois estados:

- Abril e maio: borracha verde, com o último dígito numérico da placa de circulação 1 ou 2.

- Maio e junho: borracha azul, com o último dígito numérico da placa de circulação 9 ou 0.

O preço desse procedimento será de 585 pesos na Cidade do México. Por sua vez, os custos para verificações no Edomex serão os seguintes:

1. Doble cero (00): 896 pesos, que corresponde a 10 UMA

2. Cero (0): 448 pesos, equivalente a 10 UMA

3. Tipo 1 e 2: 358 pesos, correspondendo a quatro UMA

CONTINUE LENDO: