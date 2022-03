Onde ele estava e como prenderam o terceiro suspeito pelo crime do ex-Puma Aramburu: que papel ele teria desempenhado

O crime de Federico Martin Aramburu é um dos principais focos da mídia esportiva na França. Depois que as identidades dos três suspeitos do assassinato foram divulgadas, as forças de segurança prenderam todos os réus para tentar esclarecer o caso. O último a cair foi Romain Bouvier, que foi encontrado pela polícia de Nantes algumas horas depois do outro réu foi preso na fronteira da Hungria com a Ucrânia.

Este homem de 30 anos será investigado, juntamente com o outro detido identificado como Loïk Le Priol, por ter sido um dos supostos atiradores que atacou o ex-rugby argentino no meio do Boulevard Saint-Germain, uma área exclusiva de Paris no início do sábado. Bouvier e Le Priol teriam se mudado em um jipe dirigido por Lison, uma jovem de 24 anos, que também é acusada de “cumplicidade em assassinato” e já foi colocada em prisão preventiva.

Esta quarta-feira, 23 de março, fontes próximas ao caso confirmaram à agência AFP que o homem tinha sido encontrado pela Brigada de Investigação e Intervenção de Nantes (BRI) no departamento francês de Sarthe (oeste do país). Um dia depois, entretanto, a imprensa local revelou alguns detalhes de sua prisão. Segundo o Le Parisien, o homem “corpulento, quase careca e de barba negra”, conforme descrito pelas autoridades, também pertencia ao setor da extrema-direita francesa. No início, o indivíduo, que foi preso por volta do meio-dia na rua, havia sido visto no dia anterior enquanto pagava por um quarto de hotel na comuna de Solesmes.

No entanto, quando a brigada de pesquisa e intervenção de Nantes chegou ao local, ele não estava mais lá. No dia seguinte, o esquadrão do crime de Paris conseguiu capturá-lo encontrando-o sentado em um banco “depois de extrair dinheiro de um caixa eletrônico”.

Os oficiais então o transferiram para as instalações judiciais em Paris, onde ele foi levado sob custódia e onde ele deve testemunhar pelas próximas 48 horas. Assim como seu colega Loik Le Priol, Bouvier está sendo acusado de ser cúmplice e autor do evento em questão.

O jornal digital francês Mediapart explicou que os dois homens frequentaram durante vários anos um círculo que reuniu ativistas da Frente Nacional da Juventude e do GUD (Grupo de Defesa da União), um sindicato de estudantes franceses de extrema-direita. Vale ressaltar que ambos tiveram que comparecer ao tribunal em junho para outro caso em que estão sendo processados por “violência agravada” em 2015 contra um ex-presidente do grupo de extrema-direita.

Em outubro daquele ano, Le Priol, Bouvier e outros três membros do GUD foram acusados de espancar violentamente e humilhar um ex-líder sindical, forçando-o a se despir.

As autoridades já descobriram a captura dos três envolvidos

Na noite de sábado, na ponte do Soul e ao volante de um Fiat 500, Lison, um jovem estudante de nutrição do terceiro ano de 24 anos, foi preso. Os investigadores afirmam que era ela quem estava dirigindo o veículo em que os dois homens que atiraram no medalhista de bronze na Copa do Mundo de Rugby de 2007 estavam andando.

“Eu disse aos meninos para irem embora. Eu não queria que isso acontecesse assim. Agi por instinto e por amor”, declarou a mulher, em lágrimas, perante o juiz de libertação e detenção. O acusado de “cumplicidade com assassinato” está detido em prisão preventiva em Versalhes. “Eu disse aos meninos para não lutarem. Estou tão irritada e triste pela vítima”, acrescentou ela. No entanto, fontes judiciais disseram que ele se recusou a fornecer aos investigadores códigos de acesso ao seu celular e equipamentos de informática.

Loïk Le Priol, por sua vez, estava na cidade fronteiriça de Zahony, em um setor onde as fronteiras da Hungria, Eslováquia e Ucrânia se cruzam. “O estrangeiro disse à polícia que tinha treinamento militar e teria ido para a Ucrânia lutar”, disse a polícia húngara. O homem foi preso mais de 72 horas após o incidente a cerca de 1800 quilômetros daquela cidade francesa.

