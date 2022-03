Stephanie Cayo: Por que seu casamento com Chad Campbell acabou?

Stephanie Cayo está atualmente no olho da tempestade por seu papel no primeiro filme peruano produzido pela Netflix. O filme intitulado 'Até nos encontrarmos novamente' recebeu duras críticas de uma parte da população, pois apontam que a atriz não representa a comunidade andina peruana.

Ela usou sua conta no Instagram para se defender e ressaltar que está acostumada com o bullying desde que estava na escola. “ Toda a minha vida eu ri porque sempre me pareceu que se eles falam de você eles estão atrás de você e têm que olhar para frente ”, diz.

No entanto, essa não foi a única coisa que a atriz foi contada nas redes sociais, elas também a lembraram de seu casamento com o empresário americano Chad Campbell, com quem esteve romanticamente envolvida por oito anos.

Como você se lembra, o casal se casou em Cartagena das Índias (Colômbia) após consolidar seu relacionamento amoroso. Deve-se notar que até agora as razões oficiais para a separação são desconhecidas, mas coincide com o início do romance entre o peruano e o espanhol Maxi Iglesias.

COMO VOCÊ COMEÇOU SEU CASAMENTO COM CHAD CAMPBELL?

Stephanie Cayo e Chad Campbell se conheceram na cidade de Nova York. Eles concordaram quando a atriz comemorou o fim de um curso de atuação e Campbell era responsável pela administração do hotel.

Porque eles compartilhavam muitas coisas em comum e havia uma boa química desde que se conheceram, os dois decidiram iniciar um relacionamento romântico no final de 2013. Embora no início o romance deles fosse de longa distância, em 2015 eles decidiram se envolver nos Estados Unidos.

“ Ele me disse que tudo o que queria para seu aniversário, Natal e todos os dias... era eu. Para dizer que sim. (...) Foi um dia muito feliz ”, escreveu ela no Instagram.

Em 2018, o casal tomou a decisão de se casar na cidade de Cartagena das Índias, Colômbia, com a presença de amigos e familiares. O casamento foi celebrado na Catedral de Santa Catarina de Alexandria.

Casamento de Stephanie Cayo e Chad Campbell. (Foto: Divulgação)

QUANDO ELES TERMINARAM?

A partir desse momento, pensava-se que o relacionamento se consolidaria como um dos mais estáveis do mundo da atuação no Perú; no entanto, no início de 2021 eles acabaram com sua história de amor.

“Eu casei com um homem extraordinário, uma boa pessoa de coração. Estou feliz por ter aprendido tudo o que aprendemos juntos nos últimos 8 anos (...) Fizemos uma promessa de apoiar os sonhos uns dos outros, não importa o que aconteça. Agora cada um deve seguir o que nos faz sentir verdadeiramente um e vivo. No início deste ano, decidimos nos separar e só agora decidimos falar sobre isso. Ninguém machucou ninguém e sempre nos valorizamos e nos respeitamos ”, escreveu.

Em março de 2021, Stephanie Cayo conheceu Maxi Iglesias durante a gravação do filme 'Até nos encontrarmos novamente'. Eles gradualmente se conheceram e somente no final do mesmo ano eles reconheceram que estavam em um relacionamento romântico.

