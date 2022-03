Jamming Festival, nem mesmo seu gerente de imprensa sabia o que estava acontecendo e ele ainda colocou a cara

O enorme evento musical esperava que cerca de 8.000 pessoas chegassem da Europa e pelo menos 5.000 dos Estados Unidos, além de outro número significativo de outros países latino-americanos. No entanto, a notícia do adiamento também foi uma surpresa para todos eles, já que algumas horas após o evento parecia uma realidade.

Alguns chegaram até à Colômbia e à cidade de Ibagué, onde aconteceria o Festival de Jamming, com artistas, comerciantes e outros participantes de diferentes partes do país. Diante disso, a organização ficou em silêncio e somente até o final da noite de sexta-feira eles revelaram as razões pelas quais decidiram interromper a apresentação do show de três dias.

Em meio à situação complicada, o evento não parece ter um rumo marcado para acontecer, já que a declaração finalmente deu duas alternativas para as pessoas que compraram as cédulas. Por um lado, eles podem participar de outro evento organizado pela Buena Vibra U.S. Events, como o dos Green Dwarfs ou Vincentico, conforme indicado, ou pedir o reembolso do dinheiro.

As pessoas afetadas terão um prazo máximo para tomar uma decisão sobre isso, de acordo com o relatório, até 30 de março de 2022.

Enquanto isso, a indignação das pessoas levou à ação factual contra o bar Casa Babylon, onde várias pessoas entraram e saquearam o local em protesto contra os proprietários e organizadores do Jamming.

Enquanto isso, a mídia local El Nuevo Día entrevistou o que era até algumas horas atrás a principal imprensa do evento, Consuelo Restrepo, que comentou que também ficou surpresa com o que aconteceu e com a falta de comunicação que até ocorreu com ela pelos gerentes, decidiu renunciar. Isso disse:

Consuelo Restrepo, assessora de imprensa do Jamming Festival, renunciou. Foto tirada de El Nuevo Día

Ela também queria ir mais longe e dar detalhes de como as coisas aconteceram sem sequer ser informada de qualquer anomalia sobre o show enquanto tudo estava sendo construído dentro de Playa Hawaii, um local destinado ao Jamming:

Na mesma tentativa de se comunicar com os diretores do Jamming, o jornalista de El Nuevo Día conseguiu entrar em contato com o advogado da empresa Buena Vibra Eventos E.U, Andrea Casallas, que depois de dizer que eles iriam dar uma declaração, o da noite, imediatamente desligando repentinamente sem dar mais declarações sobre isso.

Teremos que esperar o que acontecerá nos próximos dias e se finalmente a Superintendência de Indústria e Comércio, que já enviou uma declaração afirmando que eles estão acompanhando a organização deste evento.

CONTINUE LENDO: