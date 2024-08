Volkswagen Argentina recortó 300 empleos por el derrumbe de las ventas del mercado automotor

Volkswagen Argentina estuvo sin fabricar autos hasta mediados de marzo a causa de faltantes de insumos por las deudas contraidas en 2023. Esa parada de producción generó un ajuste de producción y un programa de retiros voluntarios (Crédito: Prensa Volkswagen)

Los datos de la actividad industrial automotriz de 2024 han empezado a mejorar en julio y mantienen esa misma tendencia en agosto. Sin embargo, la caída de las ventas en el mercado interno de los primeros meses del año se hizo sentir en muchas fábricas argentinas, que han debido reacomodar su plantilla de operarios y producción. En algunos casos, con la reducción parcial o total de algunos turnos; en otros, con retiros voluntarios para adecuarse a la nueva situación.

En las últimas horas se ha informado que Volkswagen Argentina también ha tenido que adecuarse a la nueva situación del mercado y su demanda, tanto interna como externa, con una reducción de 300 empleos, algunos bajo el sistema de retiros voluntarios.

“Es real que este año hubo gente que fue saliendo pero no fue a través de despidos sino de un programa de retiros voluntarios que no es nuevo sino que comenzó hace más de cuatro meses, y no sólo contempla a operarios de las líneas de producción, sino también a personal jerárquico y ejecutivos. Esta información es algo que hacen circular desde la izquierda sindical”, dijeron extraoficialmente fuentes de la empresa.

Oficialmente, Volkswagen Argentina respondió a la consulta de Infobae señalando lo siguiente:

“Dada la baja de los mercados, durante 2024 en VW Argentina debimos adecuar la estructura de nuestras plantas a la nueva situación del mercado local y exportación para garantizar la sostenibilidad de la compañía y las personas que trabajan en ella. Cabe destacar que la compañía mantiene un diálogo fluido con los representantes de los trabajadores para desarrollar e implementar en conjunto las herramientas necesarias que permitan sobrellevar la situación que atraviesa la industria siempre cuidando el bienestar de los trabajadores. VW Argentina asegura la continuidad del funcionamiento de sus plantas y renueva una vez más el compromiso que tiene desde hace 44 años con el país”, señalaron.

Los retiros voluntarios fueron denunciados como "in voluntarios" por parte de un grupo de trabajadores reunidos bajo el lema “Trabajadores Despedidos de Volkswagen en Lucha por la Reincorporación”. REUTERS/Agustin Marcarian

Las acusaciones surgieron desde un grupo de empleados de la terminal, reunidos bajo el lema “Trabajadores Despedidos de Volkswagen en Lucha por la Reincorporación”, quienes difundieron un comunicado en redes sociales en el que plantean el conflicto con la marca de origen alemán.

“La empresa dueña de Audi, Scania, Seat, Lamborghini, Skoda, y Volkswagen en la localidad de Pacheco, provincia de Buenos Aires, se encuentra en un proceso de despidos de trabajadores mientras mantiene una producción de más de 400 unidades por día”, denunciaron.

En otro párrafo del texto indican que “lo que había comenzado con un ‘proceso de reorganizar’ la producción a costa de que sus empleados acepten los retiros -in-’voluntarios’ terminó en despidos encubiertos para quienes decidieron mantener su fuente de trabajo en relación de dependencia”, dijeron, para luego denunciar que “el número de despedidos asciende a más de 300″.

Más grave aún es que, según ellos, “los despidos incluyen trabajadores con enfermedades oncológicas en pleno tratamiento, con enfermedades laborales en sus brazos, hombros, espaldas, etc. generados por años de tareas repetitivas y ritmos de producción cada vez mayores. También abarca trabajadores que se encuentran a pocos años de poder prejubilarse después haber estado allí más de 30 años”.

Fuentes de la compañía negaron completamente este tipo de situaciones: “No sólo no lo haríamos porque somos una empresa que valora a sus trabajadores, sino que además no podríamos hacerlo tampoco por las leyes laborales. Esto no es cierto”, aseguraron. Por otro lado, sí confirmaron que efectivamente, el programa de retiros voluntarios alcanza una cifra cercana a los 300 empleados.

Volkswagen Argentina produce en la planta de General Pachecho, la pick-up Amarok y el SUV Taos (Leo Galletto)

“Se abrieron programas de retiro voluntario y de prejubilaciones. En el caso de las prejubilaciones, hay operarios que pueden acceder a su jubilación con 57 o 58 años de edad, y el régimen contempla pagarles el 80% del sueldo bruto hasta el momento efectivo de la jubilación a los 65 años, pero con el trabajador desvinculado de la empresa, que se queda en su casa. La empresa absorbe los aumentos y le pagan la obra social hasta la fecha de jubilación. Entonces es una propuesta que muchos trabajadores aceptan como una buena opción. En el caso de los retiros voluntarios, lo que suele ocurrir es que se abre el registro en el que se ofrecen una cierta cantidad de sueldos adicionales y se espera que los trabajadores se inscriban”, comentaron fuentes allegadas a SMATA, el sindicato que nuclea a la mayoría de los operarios de las terminales automotrices.

Volkswagen Argentina tiene dos plantas de producción. Una en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, donde se fabrican los vehículos Volkswagen Amarok y Taos; y un centro industrial en Córdoba, donde se producen cajas, motores, camiones y buses, y las motos Ducati de ensamble nacional.

El año 2024 es desafiante para toda la industria automotriz en su conjunto. En ese escenario, cuando todavía restan seis días hábiles conocerse las cifras de agosto, las ventas de autos y vehículos comerciales livianos en lo que va del año han caído un 19,1%, la producción automotriz bajó un 24,3% y las exportaciones del sector están un 14,1% por debajo, en relación con los mismos siete primeros meses de 2023. En ese escenario, Volkswagen lleva vendidos este año 33.173 autos en siete meses, contra 32.104 de 2023, lo que representa un crecimiento del 3,3% en la participación del mercado.