Registro automotor: aumentaron los valores para anotar los vehículos y transferirlos con diferencias entre las marcas

Con el inicio del año se actualizó la valuación fiscal de los autos, pero entre los 0km se han tomados distintas referencias para los precios

En medio de una situación crítica que involucra la transformación completa del sistema registral de automotores en Argentina, la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), actualizó la valuación de los automóviles del mercado para este año, tomando como referencia distintos parámetros, lo que puede generar confusiones para los clientes al momento de comprar un automóvil, especialmente los 0km.

Mientras en algunos casos han tomado la lista de precios actualizada, como es el caso de Ford que ya tiene algunos modelos con valores 2024 en su sitio web, en otros han mantenido los mismos valores todavía sin actualizar de mediados del mes de diciembre, y en otros han decidido un valor arbitrario, o basado en presunciones que no validan las marcas.

El motivo por el que es tan importante esta tabla, tiene directa relación con los costos de registración de un automóvil en Argentina, un tema fuertemente cuestionado desde hace muchos años, pero especialmente en las últimas semanas, puesto que en el DNU que el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial el pasado jueves 21 de diciembre, modificará sustancialmente el sistema a través de un registro digital único a nivel nacional, que generará una reducción del costo de patentamiento o transferencia para los consumidores.

Actualmente, entre impuestos y aranceles, los compradores tienen un gasto cercano al 6% respecto al valor de la unidad adquirida. Lo curioso es que con el primer día hábil del año 2024, la nueva tabla de valuación fiscal impone valores que no todas las marcas han validado con sus listas de precios, ya que la mayoría no las tienen publicadas todavía, de modo tal que si los usuarios estaban esperando que empiece el año para comprar un modelo 2024, el costo adicional que deberán pagar puede ser mayor al que abonen por el vehículo, puesto que los impuestos se pagan en base a esta lista de la DNRPA y no del precio que se abone un automóvil.

Los aranceles que se pagan para registrar un automóvil oscilan el 6% del valor. Por eso, la tabla de valuación fiscal de la DNRPA es importante al momento de conocer el costo de patentamiento o transferencia

“El problema es que esta tabla es completamente indescifrable. No hay un parámetro único para todos, entonces la DNRPA cobra su porcentaje de acuerdo a un valor que deciden ellos. Incluso pasa con los usados. Ellos establecen el precio de un auto modelo 2015 y ese precio se usa como referencia para los aranceles, sin importar el estado del vehículo o el kilometraje”, dijo un empresario del mercado que se sorprendió al conocer algunos precios que su marca no publicó todavía pero que rigen para las operaciones que se hacen en estos primeros días del mes de enero.

Así, a Ford se le aplicaron los valores actualizados con un aumento del 25% sobre los modelos Ranger y un 20% a los de las pick-up Maverick tal como figura en su sitio web, pero no hizo lo mismo con los restantes modelos que ofrece en el mercado, aplicando, por ejemplo, un 19,3% a Territory o un 17,9% a Bronco.

En Toyota, sin embargo, la nueva tabla mantiene el precio en algunos modelos de acuerdo a la tabla presentada por la marca el 13 de diciembre pasado. El Yaris XS 1.5 está valuado en los mismos $12.661.000 que tenía entonces, y lo mismo ocurre con el Corolla Cross XEI 2.0, pero modificó el precio de las pick-up Hilux, donde se puede encontrar un aumento aproximado al 4% en el precio que había publicado Toyota a mitad de mes pasado y el que se establece en la tabla de la DNRPA. Una Hilux SRX 2.8 estaba en $45.808.000 pero en la valuación fiscal tiene un precio de 47.712.000 de pesos.

Con Volkswagen no ocurrió lo mismo, ya que tanto las versiones Polo, Taos, T-Cross o Nivus como toda la gama completa de la pick-up Amarok, mantiene la valuación fiscal acorde al precio de mediados del mes pasado.

El modelo más perjudicado es el Peugeot 208, que fue tomado con un valor que llega al 26% de aumento respecto a los precios de lista de la marca de mediados de diciembre

En cambio, en Stellantis no se siguió un único parámetro. Aun siendo el grupo que más tiempo esperó para publicar los precios del último mes del año, la tabla de la DNRPA respeta los precios de lista de algunas marcas pero cambia los de otras. Así, la gama del Fiat Cronos está valuada de acuerdo a los precios publicados el 15 de diciembre, y lo mismo ocurre con la línea Pulse.

Pero en Peugeot se aprecian aumentos que la marca no ha comunicado todavía, y mientras el 208 Active que estaba topeado en $14.246.900 para no pasar a la escala 1 de la lista de precios ahora figura con una valuación de $17.950.000 lo que implica un aumento del 26%, en los modelos que ya habían superado ese tope, el precio varió menos, encontrando un Allure Tiptronic que estaba en $18.857.000, con un precio valuado de $22.500.000 que representa una variación del 19,3%.

En Citroën, mientras tanto, es curioso como aun teniendo varias versiones de C3 topeadas para no pasar a la escala 1 del mismo modo que estaban los modelos de Peugeot 208, la tabla de valuación fiscal mantiene esos valores publicados por la marca hace dos semanas. Lo mismo ocurre con los modelos furgón Berlingo.

En Renault, sin listas de precios actualizadas durante diciembre, no hay referencia para comparar, puesto que los valores de valuación están muy por encima de la última lista de precios publicada por la marca, mientras que tanto Chevrolet como Nissan se mantienen exactamente los mismos precios que publicaron ambas marcas el 15 de diciembre post devaluación de la moneda nacional.

Paralelamente, el Ministerio de Justicia de la Nación aplicó aumentos a los aranceles para los trámites, “con la finalidad de mantener un adecuado equilibrio económico del sistema registral, devino necesario actualizar el valor de las Solicitudes Tipo, Formularios, Certificados y Elementos Registrales provistos por cada Ente Cooperador, en razón del incremento en los costos de producción de los mismos, tanto en lo que respecta a insumos como a los servicios necesarios para su elaboración”, tal como está publicado en el Boletín Oficial. Estos aumentos se dan en los aranceles de altas y bajas, expedición de cédulas, expedición de título de propiedad y chapas patente originales y duplicadas.