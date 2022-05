Se inspiraron en la serie “Los Supersónicos” para construir un vehículo volador que cualquiera puede manejar

“La primera vez que lo volé, me sentí increíble: está completamente libre de vibraciones", dijo su creador

Una fábrica de origen sueco-polaco construyó un vehículo volador de una plaza que puede ser operado por cualquier persona y aseguraron que es el antecedente de uno similar de dos plazas que proyectan tener en el mercado en cuatro años y que podría convertirse en la movilidad del futuro, afirman. Por el momento, el mini avión personal sólo está autorizado en algunos países de Europa para ser operado fuera de las ciudades.

El vehículo diseñado y construido por Jetson One puede alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora y actualmente tiene un costo de 85.500 dólares. Si bien sus creadores están trabajando en el proyecto desde 2017 y presentaron el prototipo el año pasado, ahora aseguran que están listos para comenzar las entregas de las primeras unidades vendidas con anticipación. Al mismo tiempo mostró nuevos videos en los que se ve el avión personal comandado por un conductor que se desplaza sobre un campo.

Los fabricantes afirman que “cualquiera puede comprar y operar” estos vehículos futuristas que, al verlos, recuerda de inmediato al eficiente móvil de la familia de la serie Los Supersónicos (The Jetsons, por su nombre en inglés).

VEHICULO VOLADOR SUPERSONICOS

El pequeño avión personal es totalmente eléctrico y funciona con despegue y aterrizaje vertical (eVTOL). Se lanzó en octubre del año pasado y demostró ser tan popular que se agotó casi de inmediato para su entrega a finales de 2022.

La máquina pesa 86 kilos y puede volar durante 20 minutos sin detenerse, con un tiempo de carga de la batería de hasta dos horas. Se maneja con un joystick y una palanca de aceleración. Fue presentado en Europa, pero todavía está sujeto a restricciones de vuelo que varían de un país a otro, lo que significa que actualmente no se puede volar en las ciudades. Pero los fundadores creen que esto cambiará a medida que las personas abran sus mentes para viajar por avión en vez de someterse a los embotellamientos de autos en las calles.

En su último video publicado, Jetson One dijo a sus posibles compradores que está “trabajando duro para que pueda experimentar la forma más pura de vuelo por su cuenta”. Peter Ternström, uno de los cerebros detrás del mini avión aseguró: “La primera vez que lo volé, me sentí increíble: está completamente libre de vibraciones, por lo que no se parece en nada a un helicóptero o un avión” y consideró que es “totalmente nuevo” y que su emprendimiento está “abriendo otra dimensión para las personas”.

Por el momento, el mini avión personal sólo está autorizado en algunos países de Europa para ser operado fuera de las ciudades

“Pero tenemos una visión mucho más allá del Jetson One: queremos hacer un auto volador de dos plazas en cuatro años”, afirmó. “Para finales de la década, queremos un auto volador de cuatro plazas en el mercado, uno que pueda reemplazar a un auto familiar normal, y todos lo querrán”, confió. ”Queremos hacer de las ciudades un mejor lugar para vivir y el transporte masivo tendrá que cambiar para hacer eso, ¡todo está en el aire! La gente piensa que es una locura, pero creemos que todo el mundo puede ser piloto a finales de la década. La evolución ocurre rápido”.

Ternström y el cofundador Tomasz Patan establecieron Jetson en 2017 después de pensar en el concepto por primera vez varios años antes, según relató Daily Mail. Al año siguiente, comenzaron a implementar funciones de seguridad para garantizar que volar fuera seguro, incluidos sensores, motores de respaldo y limitadores de velocidad.

"Para finales de la década, queremos un auto volador de cuatro plazas en el mercado, uno que pueda reemplazar a un auto familiar normal, y todos lo querrán", confió

El pequeño vehículo volador no necesita pista para despegar o aterrizar, y fue construido para asegurar un aterrizaje suave para el piloto, según sus creadores . Las primeras unidades de estos modelos se vendieron instantáneamente después del lanzamiento oficial del vehículo en octubre de 2021, por lo que ahora la compañía acepta pedidos para entrega en 2023.

Ternström aseguró que su creación está siendo un éxito en ventas. “La gente quiere ser parte de la historia”. Y llama a soñar: “Imagínate llegar a un McDonald’s suburbano en uno de estos. La gente te mirará pensando ¿es ese James Bond? ¿Son incluso del planeta Tierra?”

Ternström aseguró que su creación está siendo un éxito en ventas. "La gente quiere ser parte de la historia"

Ternström dijo que junto a su socio Patan esperan que el 15% de todo el transporte sobre ruedas se traslade al aire para 2035, y el 50% para 2050. “En el futuro, queremos hacer de las grandes ciudades mejores lugares para vivir. Para nuestros hijos, las ciudades pueden ser más verdes: no se necesitará espacio para un montón de estacionamientos y caminos porque todo está en el aire. No vamos a ser los únicos en resolver esto, pero podemos trabajar con otras empresas, todos podemos hacerlo juntos”, dijo.

El siguiente paso en la visión de Ternström y Patan es crear un auto volador biplaza con un poco de espacio para equipaje para 2026. Bajo el lema “un automóvil de lujo para el cielo”, el modelo ya está en proceso, aseguró. Pero antes que eso, para fines de esta década, las personas podrán tener en sus manos autos voladores de cuatro plazas. La dupla de emprendedores cree que estos pueden reemplazar un ‘auto familiar’ clásico y revolucionarán completamente los viajes por carretera. ‘La gente piensa que es una locura, pero créanme, la evolución ocurre rápidamente. Nuestro objetivo es convertir a todos en pilotos dentro de una década”, afirmó.

