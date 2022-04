Cómo es e.Go Life, el pequeño auto eléctrico que tiene a Neymar como embajador

El e.Go Life es un auto eléctrico urbano que podrá circular a baterías por 100 km y con un costo un 50% menor a los eléctricos masivos

El auto eléctrico, como concepto, tiene adeptos y detractores. Los primeros son aquellos que comprarían uno de estos vehículos para contribuir a la descarbonización del planeta, aun sabiendo que si la electricidad con la que los cargan no es renovable no se genera el cuidado del medio ambiente ideal. Entre los segundos, están aquellos que creen que las baterías contaminarán de todos modos al final de su ciclo de vida, pero también los que no están dispuestos a perder al menos 40 minutos para cargar la batería en un cargador rápido o entre 6 y 8 horas en una boca de electricidad doméstica. Pero en el medio, están los que quieren hacer el cambio y sin embargo no pueden, porque los autos eléctricos, son todavía muy caros para los bolsillos comunes.

Una de las mayores metas de todos los fabricantes de EV (electric vehicle), es bajar el costo de compra, porque aunque después de cierta cantidad de tiempo, el menor costo de la electricidad respecto al del combustible termine “empatando las cuentas” , el desembolso inicial de compra es prohibitivo para la mayoría. Por eso existen los subsidios a los autos eléctricos, que están por este tiempo en el ojo de la tormenta ante gobiernos que pretenden empezar a reducirlos por el enorme costo que tiene impulsar esta movilidad sustentable.

Aunque parezca más pequeño, el e.Go Life tiene 3,40 metros de largo y es más grande que un Smart ForTwo

En ese camino de hacer un auto eléctrico más accesible, aparecen las conocidas startups o nuevas empresas, que intentan sobresalir en un mundo dominado por poderosos emporios de la industria del auto, con un producto distinguido. Unos van por el lujo y las ediciones limitadas de autos extravagantes, otros por los hypercars completamente eléctricos, y otros por autos urbanos, pequeños, que tengan un precio más accesible.

Una de estas empresas es la alemana Next.e.GO Mobile SE. En realidad nació como e.GO Mobile AG en 2017 pero colapsó por la falta de suministros y los problemas causados por el COVID-19, y para septiembre de 2020 consiguió socios que la rescataron para dar continuidad a su proyecto tecnológico. Originalmente habían presentado un pequeño auto citadino llamado e-Go Life, un vehículo de 3,40 metros de largo equipado con una batería de 21.5 kWh y un motor eléctrico de 72 kWh o 96 CV de potencia que permite una autonomía homologada de 100 kilómetros y un precio muy accesible de 21.500 euros.

Aunque tiene dos puertas, el e.Go Life tiene capacidad para 4 pasajeros

Ahora, cuando la compañía normalizó los pedidos, entregas y costos, han decidido darse a conocer masivamente y lanzar un nuevo producto que se llamará e.wave X, y para ello la idea que tuvieron fue contratar al futbolista brasileño Neymar Jr como embajador de la marca.

El evento en el que se presentará el nuevo vehículo de la marca será el próximo 5 de mayo en Berlín, y del auto poco se ha dicho, aunque se cree que el e.wave X será una versión “tipo Cross” del e.Go Life.

Neimar Jr será la cara visible del nuevo modelo del e.Go Life, que han llamado e.wave X y se presentará el 5 de mayo

Mientras otros deportistas como Rafael Nadal, es la imagen de KIA y su nombre y presencia se utiliza para promocionar los autos más vanguardistas de la marca como el KIA EV6, con Neimar Jr el concepto parece ser otro: impulsar la movilidad sustentable para más gente, y por eso el brasileño será la cara de uno de los autos eléctricos más accesibles del mercado europeo.

“Estoy muy feliz de poder comenzar esta asociación con e.GO Mobile, apoyando su esfuerzo global por la electromovilidad sostenible. e.GO Mobile es una marca muy innovadora, que construye coches eléctricos que no solo son únicos y divertidos de conducir, sino también verdaderamente sostenibles. Nací y crecí en un país con mucho tráfico urbano, por lo que el impacto ambiental y económico positivo de la electromovilidad es enorme”, dijo Neymar Jr.

SEGUIR LEYENDO