Inteligencia Artificial: cómo se aplica a la tecnología de los automóviles

La Inteligencia Artificial es a través de la que programan los automóviles y todas las funciones de asistencia al conductor

Cada vez con mayor frecuencia, la Inteligencia Artificial aparece en más publicaciones técnicas como la descripción del modo a través del cual se ha desarrollado un sistema de los tantos que equipan los automóviles de última generación.

¿Pero sabemos realmente qué es la Inteligencia Artificial (AI), o creemos que se trata de máquinas que hacen por sí solas una cantidad de operaciones que el hombre no podría hacer y que un día de estos terminarán reemplazándolo?

Para conocer más acerca de este mundo y sus implicancias en la industria automotriz, Infobae entrevistó a una de las palabras más autorizadas en Argentina sobre IA y Robótica. Se trata de Marcela Riccillo, Doctora en Ciencias de la computación de la UBA y Experta en Inteligencia Artificial y Robótica , quién actualmente es Profesora de IA y Machine Learning en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y frecuentemente hace conferencias en varios países sobre ambos temas. De hecho, la han mencionado como una de las 50 mujeres más renombradas del mundo en robótica, por la revista digital Analytics Insight.

Marcela Riccillo, Dra en Ciencias de la computación de la UBA y Experta en Inteligencia Artificial y Robótica, explica profundamente su significado

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

“Es una disciplina que desarrolla sistemas, ya sean físicos o programas, para poder interactuar a través de tres modos: Visión artificial, Procesamiento del habla, y Machine Learning o aprendizaje automático, que son las técnicas a través de las cuales, las máquinas aprenden.”

“Tenemos que tener claro que una cosa es Inteligencia Artificial, y otra cosa muy distinta es Inteligencia Artificial Completa, que anteriormente se conocía como Full AI y ahora tiene una denominación actualizada y la llamamos Artificial General Intelligence (AGI), y que básicamente no existe, porque significaría que las máquinas tuvieran que tener conciencia, algo que por ahora solo es parte de la ciencia ficción de las películas.”

“Las máquinas aprenden lo que el hombre les enseña, pero no hacen nada que el hombre no pueda hacer. Lo que ocurre con la Inteligencia Artificial, es que esas máquinas pueden hacer en segundos, un sinnúmero de operaciones que el ser humano demoraría mucho más tiempo, pero el robot o las máquinas que trabajan con Inteligencia Artificial, no están para reemplazar al hombre, sino para complementarlo.”

El Nivel 3 de asistencias es el que permite que un conductor pueda dejar de dirigir el auto por un lapso de tiempo breve, ya que aún no hay legislación al respecto

Pero siendo que el hombre debe enseñarle todas las variables posibles que pueden suceder, ¿Es posible que no haya nada que la IA no sepa y entonces pueda decidir autónomamente, como en las películas?

“No, porque el hombre no puede enseñarle a una máquina todo lo que puede suceder. Se puede perfeccionar y evolucionar a medida que transcurre el tiempo, las famosas actualizaciones de los sistemas son eso mismo, mejoras que se introducen, pero absolutamente todo, no es posible, al menos por ahora.”

“El ser humano tiene criterio, es sensible, tiene sentido común. No nacemos sabiendo todo, vamos aprendiendo, pero podemos ver una situación determinada e inesperada y tomar una decisión en base a esa capacidad que tenemos de discernir. La máquina siempre va a hacer lo que se le ha dicho o enseñado que haga.”

“El humano es mejor que la máquina para decidir. La máquina es mejor que el ser humano para las conocidas “Tres D”, que son en inglés, Dangerous, Dirty y Dull. Las tareas peligrosas, sucias y aburridas. Y ahora incluso podríamos agregarle una D más, Difficult, las tareas difíciles. Todo eso es gracias a la IA.”

El día que esta escena sea habitual, el mundo habrá alcanzado el Nivel 5 de asistencias al conductor

¿Entonces, los vehículos autónomos podrán existir realmente en el futuro?

“Bien. Vamos a ese ejemplo en el mundo del automóvil. Como todos saben, se ha evolucionado notablemente en los vehículos autónomos, pero aún no se ha llegado al autónomo total, y creería que tardará mucho tiempo en llegar. Digamos que hay seis niveles de asistencias de IA en los autos. El nivel 0 es un automóvil sin asistencias. En los niveles 1 y 2, la máquina ayuda al humano, y en los niveles 3 a 4, es el humano el que ayuda a la máquina. En el nivel 5, el auto es completamente autónomo.”

“Los dos primeros niveles están en nuestras calles como algo habitual, y estamos en el punto en el que el nivel 3 debe ser reglamentado y legislado para poder habilitarse, para, por ejemplo, determinar quién es el responsable en caso de un accidente. El auto o el conductor. Hubo un caso curioso justamente con un Tesla, que no tenía sensor Lidar porque Elon Musk decía que no era necesario, El Lidar es un sistema de láser que detecta elementos a mucha mayor distancia que los radares de los autos con asistencias a la conducción. El caso fue que uno de estos autos iba en modo Autopiloto, y se le cruzó un camión semirremolque de esos que son cromados casi como un espejo, y que son muy comunes ver en EE.UU. La cámara vio reflejado el cielo en el lateral del camión y no detectó su presencia, los sensores estaban a mucha distancia para que su onda rebote y los alerte, así que el auto chocó contra el camión. Ese es un ejemplo de lo que la Inteligencia Artificial no puede hacer si no se le enseñó, y que el hombre no imaginó nunca que podía pasar.”

Sensores, cámaras, radares, Lidar, los cuatro elementos que crean el entorno para que la IA funcione al servicio de los automovilistas

Niveles de asistencias al conductor

Es necesario hace una introducción a los niveles que determinan cuánta asistencia tiene un auto para su conductor. Una vez superado el nivel 0, que no cuenta en este escalafón, el nivel 1 es un vehículo con asistencias mínimas a la conducción, como la Detección de desvío de carril y Control de crucero convencional que mantiene una velocidad determinada.

El nivel 2 es aquel en el que nos encontramos con el Control de crucero adaptativo, el Sistema de estacionamiento automático o freno de emergencia automático, es decir que actúa sobre el volante además de los pedales. Ese podría considerarse un estándar conocido, antes de pasar a los niveles más avanzados.

El nivel 3 es un paso tan grande que han habido situaciones ambiguas como la de Tesla, que asegura que su auto con el sistema Autopilot es un 2,5, porque el Nivel 3 aún no está aprobado formalmente para autos particulares. Aunque todos sabemos que en realidad es un Nivel 3, que actúa tomando el control simultáneo de varios comandos, lo que permite que un auto se conduzca sólo, aunque exige que el conductor tenga las manos sobre el volante la mayor parte del tiempo.

Los Taxis Autónomos son Nivel 4 de asistencia, ya que pueden prescindir del conductor, pero tienen todos los comandos

En el nivel 4 se espera una real autonomía del coche, aunque en condiciones limitadas. Podría llamarse como “vehículos sin conductor” o de automatización alta. Estos autos serían capaces de prescindir de un conductor casi en su totalidad, aunque manteniendo los componentes del habitáculo convencionales. Un ejemplo de estos, está en los taxis autónomos que ya circulan por calles de las principales ciudades de China.

Y el nivel 5 es el que más lejano y casi imposible parece estar de nuestro alcance en los próximos años, porque será un vehículo que no tendrá comandos y se manejará completamente solo, sin posibilidad alguna de intervención humana.

Una ciudad completamente autónoma podría ser más fácil de programar, que una en la que interactúen máquinas y humanos

“No sé si realmente tendremos algún día la totalidad de autónomos nivel 5, porque hay casos que deberíamos considerar, por sólo pone un ejemplo, como el de las personas que sufren Sinestesia, y cuando van en un auto se marean y se descomponen, pero si van al volante es no ocurre. Quizás desde lo teórico, una ciudad completamente autónoma sería más sencilla de programar que una ciudad en la que haya vehículos autónomos y vehículos con conductor. Y vuelvo a citar un ejemplo. Hace unos años, un automóvil Autónomo se puso a circular por una autopista, y el ensayo debió cancelarse porque era el único que respetaba las señales de tránsito al pie de la letra, entonces generaba situaciones peligrosas con los otros autos a su alrededor.”

“Como dijimos al comienzo, hay tres áreas sobre las que trabaja la IA. La Visión artificial, que es buena parte de lo que estamos viendo con sensores, cámaras, radares y Lidar, está el Procesamiento del habla, que son todas aquellas instrucciones que el hombre puede darle al automóvil para que ejecute una acción, y que requieren un cuidadoso trabajo de programación, porque una vez más, recordemos que la máquina no sabe nada por sí misma, y debe tener en su cerebro artificial, toda la información que necesita para ejecutar una acción.”

Este tipo de cámaras y sensores, se utilizan en la IA para detectar obstáculos, pero también cambios de rumbo o autos que vienen de frente

“Y nuevamente un ejemplo es clarificador de la idea. Si le decimos a la máquina que cuando detecte un poste, frene, la máquina nos preguntará qué es un poste. Entonces hay que enseñarle todas las opciones de poste que pueden aparecer para que lo identifique. Eso es Machine Learning. Si le pedimos a un vehículo autónomo el día de mañana, que nos sirva un vaso de agua, el auto no entenderá qué significa esa orden, porque los vasos no son de agua, sino de vidrio o plástico o cartón, etc. Por eso es fascinante el trabajo de Inteligencia Artificial, y a la vez es un camino tan largo que no sabemos cómo será en el futuro. No sabemos cómo será la sociedad del futuro. Con la IA no hay que asustarse, sino usarla para que sea mejor para el hombre.”

¿Se puede sacar alguna conclusión definitiva? ¿Se puede imaginar un mundo controlado por máquinas o robots? ¿O podemos confiar que la máquina más perfecta que jamás podrá ser superada somos nosotros, los humanos?

