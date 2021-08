El nuevo SUV fabricado en Argentina bajo la lupa

Taos tiene lineas convencionales, clásicas de Volkswagen, que siguen transmitiendo solidez a simple vista

Ruedas altas, carrocería baja. Un concepto que a simple vista genera una sensación de robustez total. Líneas clásicas pero elegantes. Amplitud de espacio interior, detalles de alta calidad de terminación y un excelente equipamiento en confort y seguridad. Motor moderno y eficiente que además brinda valores de potencia y torque apropiados al concepto.

Es el nuevo Taos, el SUV de gama media o segmento C, que Volkswagen Argentina fabrica integralmente en su planta de General Pacheco y que fue lanzado a fines de mayo, logrando la aceptación inmediata ya que todas las unidades promocionadas en preventa se esfumaron en pocas horas.

El rodado 215/55/18 no solo luce fuerte a nivel visual, sino que trasmite una seguridad total en el volante

Este auto viene a completar la gama de Sport Utility Vehicle, a la que Volkswagen decidió entrar con todo un arsenal de productos, en el que podríamos incluir casi como un “border” al Nivus, que en realidad es un Crossover más que un SUV en sí mimo, pero que comienza con el exitoso T-Cross, pasa por Taos, y termina en Tiguan AllSpace.

La sensación inicial ante el contacto con el Taos, confirma una de las primeras afirmaciones . Su andar transmite una seguridad total, y probablemente su rodado de 215/55/18 sea una de las explicaciones, porque pasa por los molestos reductores de velocidad, o las deformaciones típicas de las calles de Buenos Aires, sin inmutarse ni transmitir esos característicos ruidos que duelen al conductor en la mayoría de los autos medianos.

Habitáculo espacioso y cómodo para las plazas delanteras, con butacas de correcta sujeción y control de temperatura

El motor 250 TSI de Volkswagen vuelve a confirmar que a pesar de ser de 1,4 litros, la interacción del turbo y la caja Tiptronic de 6 marchas le caen a la perfección para poder disfrutar de sus 150 CV. El torque de este noble motor permite contar con buena respuesta desde las 1.500 RPM, por lo que ir en tránsito urbano es un placer. Si uno quiere consumir menos combustible, conduciendo con la caja automática en la opción Eco de conducción, basta presionar el acelerador apenas un centímetro, y las marchas pasan rápido hacia el cambio superior. Pero si vamos en modo manual, el indicador de eco conducción en el tablero es de gran ayuda para enseñar al conductor a cambiar ecológicamente las seis velocidades y cuidar las emisiones contaminantes.

Cuatro modos de conducción para seleccionar: Eco, Normal, Sport e Individual, para seleccionar el estilo personalizado

Hay cuatro modos de conducción. Ellos son Eco, Normal, Sport e Individual. Los primeros dos ya fueron descriptos, el Sport le da una dirección menos suave y un régimen de RPM entre cambios más elevado, lo que permite arrastrar mejor el peso de Taos, aunque, por supuesto consumiendo bastante más. En modo Eco, el consumo es bueno, 10,5 litros para 100 kilómetros. El modo Individual, permite al usuario diseñar su propio estilo de conducción.

Ahora si el conductor decide usar la caja en modo manual-secuencial, aparece un detalle que hace las delicias de los amantes de la deportividad y la seguridad. Dos paletas muy sutiles a la vista, pero sumamente cómodas para su accionamiento, están situadas en posición de 9:15 detrás del volante, ofreciendo la posibilidad de no tener que sacar las manos de la dirección en ningún momento, y disfrutar pasar los cambios en el momento que uno lo desee.

Aunque la caja automática Tiptronic es un placer, quién quiera hacer los cambios, puede accionar estas paletas detrás del volante para cambiar a marchas ascendentes y descendentes

Mientras continúa la conducción, aparecen en la versión Highline que probó Infobae, una variedad de asistencias a la conducción, de esas que se buscan en estos SUV tan equipados. El Frenado Autónomo de Emergencia, no solo es para autos, sino también para peatones. Estar estacionado en el primer espacio una vez traspuesta la senda peatonal, permitió comprobarlo al conectar el retroceso y, antes de mover un centímetro, recibir una alerta sonora y visual estridente porque una persona acababa de bajar del cordón de la vereda a más de dos metros del paragolpes trasero. El Asistente de estacionamiento es sencillo y muy efectivo de usar, así como el detector de un vehículo en punto ciego, que se marca en el espejo retrovisor.

El Contro de Crucero Adaptativo y todos los menú de conducción, comunicación y sonido, se manejan fácilmente desde el volante

Pero una de las mejores comprobaciones de estos sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance System), es el Control de Crucero Adaptativo. Como todo dispositivo de este tipo, basta con setear desde el volante mismo la velocidad a la que se desee hacer un viaje, para que los sensores laterales y la cámara frontal escaneen los alrededores y permitan al conductor retirar el pie del acelerador. Lo interesante es comprobar que a medida que el tránsito modifica su velocidad, Taos también lo hace, manteniendo siempre la distancia con el automóvil que lo precede. Así, si el auto de adelante disminuye, incluso a cero, su velocidad, el sistema hará lo mismo, y apenas el auto de adelante vuelva a acelerar, Taos volverá a la velocidad programada por el conductor.

Es curioso ponerlo a prueba cambiando de carril ante ese obstáculo que está disminuyendo la marcha al frente. Una vez accionada la luz de giro para indicarle al Control de Crucero Adaptativo que se pasará sobre los límites laterales, Taos lee la situación del nuevo carril, y si el camino está despejado, acelerará nuevamente hasta el valor preordenado, pero si otro auto apareciera en el lateral, el sistema abortará esa aceleración para seguir a la velocidad a la que había bajado.

Una combinación de colores e intensidad, permite personalizar el interior de Taos a gusto del conductor

En materia de equipamiento interior, la pantalla táctil central de programación multimedia y de accesorios a bordo, tiene una sensibilidad perfecta al tacto. No demora, no genera que haya que presionar dos veces un comando, y permite que corran las opciones de Menú con fluidez y precisión, algo no muy común de encontrar, especialmente porque muchas veces se seleccionan funciones en movimiento, y si el sistema no es preciso, se suele presionar la función equivocada.

Desde esa misma pantalla se pueden seleccionar distintos tonos de las luces de los relojes digitales del tablero, y a la vez, una tenue pero muy elegante luz led ambiental que recorre el tablero de puerta a puerta.

La pantalla central táctil de gran precisión, y el detalle de la luz led que atraviesa el tablero de puerta a puerta

El mismo tablero combina materiales con sectores en cuero, al igual que las butacas, muy cómodas y con ajustes eléctricos para el conductor y control de temperatura. Los asientos traseros tienen sistema de sujeción Isofix para butacas infantiles y un apoya brazos con alojamiento para bebidas, detrás del cual, se abre una compuerta de acceso al baúl.

Debajo de los comandos de climatización, el cargador inalámbrico de teléfonos celulares, para aquellos dispositivos que tengan sistema QI

Debajo del panel de climatización, una de las joyas del Taos es el cargador inalámbrico para teléfonos celulares, aunque hay que hacer la aclaración que no todos los celulares se cargarán con solo dejarlos en esa guantera, sino aquellos que tienen QI, sistema de carga inalámbrica incorporado.

Luces Led 100%, con sistema IQ Light, que baja automáticamente la luz alta ante un auto delante, ya sea de frente o en el mismo sentido

El Taos ofrece faros con tecnología Led 100%, con el sistema IQ Light, que se adapta al tránsito apagando la luz alta cuando detecta tráfico de frente o acercamiento a un auto que va en el mismo sentido. Además, tiene la conocida función de iluminación en curvas, de acuerdo al movimiento del volante.

Despeje muy permisivo para terrenos irregulares que hacen más versátil aún al Taos

Un SUV de alto equipamiento, excelente nivel de comodidad para cinco pasajeros, y un despeje que le permite moverse versátilmente en terrenos irregulares, siempre sabiendo que no es un 4x4. Y una distinción final que no es menos importante: aparenta ser más grande desde lo visual, pero entra cómodamente en un garage convencional y es práctica en el tránsito urbano. Punto a favor extra para Taos.

