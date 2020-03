Mary Barra, directora ejecutiva de General Motors, fue quien propuso “una movilización parecida a la de la Segunda Guerra Mundial” y ofreció que la marca fabrique respiradores artificiales. “Tesla fabrica coches con sistemas de ventilación complejos y SpaceX cuenta con sistemas vitales para el espacio. No es difícil fabricar un respirador artificial, aunque no es un proceso inmediato. ¿En qué hospitales hay escasez ahora mismo?”. El hábil Elon Musk no tardó en exponer también a la tecnológica Tesla como colaboradora en la crisis sanitaria.