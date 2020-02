Ser estadounidense, tener el apellido Shelby y no estar relacionado con el vértigo extremo arriba de un auto es como llamarse Skywalker y no saber usar el sable láser. Cuando en muchos lugares del planeta se vinculaba a Shelby con las chances de la película Ford Vs. Ferrari en los Premios Oscar, la empresa SSC North America, que significa Shelby Super Cars, anunció la salida de la línea de montaje de la primera de las 100 unidades del modelo Tuatara, un hypercar con el que buscará quebrar el récord de velocidad en un auto de producción que, desde septiembre de 2019, le pertenece al Bugatti Chiron.