China construye más de 100 nuevos silos para misiles intercontinentales y despierta la alarma mundial

China ha iniciado la construcción de lo que, según expertos independientes, son más de 100 nuevos silos para misiles balísticos intercontinentales en un desierto cercano a la ciudad noroccidental de Yumen, una carrera de construcción que podría ser una señal de la importante expansión de las capacidades nucleares de Pekín.

Las imágenes comerciales por satélite obtenidas por los investigadores del Centro James Martin de Estudios sobre la No Proliferación, en Monterrey (California), muestran las obras que se están llevando a cabo en decenas de emplazamientos a lo largo de una cuadrícula que cubre cientos de kilómetros cuadrados de terreno árido en la provincia china de Gansu. Los 119 emplazamientos de construcción casi idénticos contienen características que reflejan las de las instalaciones de lanzamiento existentes para el arsenal chino de misiles balísticos con cabeza nuclear.

La adquisición de más de 100 nuevos silos de misiles, si se completa, representaría un cambio histórico para China, un país que se cree que posee un arsenal relativamente modesto de entre 250 y 350 armas nucleares. Se desconoce el número real de nuevos misiles destinados a esos silos, pero podría ser mucho menor. China ha desplegado silos señuelo en el pasado.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos desarrolló un plan para trasladar sus misiles balísticos intercontinentales a través de una matriz de silos en una especie de juego de trampas nucleares, para asegurar que los planificadores de guerra soviéticos nunca pudieran saber exactamente dónde estaban los misiles en un momento dado.

El auge de la construcción sugiere un gran esfuerzo para reforzar la credibilidad de la disuasión nuclear china, dijo el investigador Jeffrey Lewis, experto en el arsenal nuclear de China. Lewis, junto con su colega Decker Eveleth, descubrió los lugares de construcción después de semanas de analizar fotos de satélites comerciales del noroeste de China. Describió la escala del proyecto como “increíble”.

“Si se añaden al recuento los silos que se están construyendo en otros lugares de China, el total asciende a unos 145 silos en construcción”, dijo Lewis, director del Programa de No Proliferación de Asia Oriental en el Centro de Estudios de No Proliferación, que forma parte del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, en un resumen de sus hallazgos proporcionado a The Washington Post. “ Creemos que China está ampliando sus fuerzas nucleares en parte para mantener una disuasión que pueda sobrevivir a un primer ataque de Estados Unidos en número suficiente para derrotar las defensas de misiles de Estados Unidos ”.

El descubrimiento se produce tras las recientes advertencias de funcionarios del Pentágono sobre los rápidos avances en la capacidad nuclear de China. El almirante Charles Richard, que comanda las fuerzas nucleares de Estados Unidos, dijo en una audiencia en el Congreso en abril que una “expansión impresionante” estaba en marcha en China, incluyendo un arsenal creciente de ICBMs y nuevos lanzadores de misiles móviles que pueden ser fácilmente ocultados de los satélites. Además, la armada china ha incorporado a su creciente flota nuevos submarinos con capacidad para fabricar armas nucleares.

El proyecto de construcción de silos del que se ha informado podría proporcionar a China otro medio para ocultar sus armas más potentes. Las obras de construcción detectadas en las fotos de satélite están dispuestas en dos enormes franjas que cubren partes de una cuenca desértica que se extiende al oeste y al suroeste de Yumen, una ciudad de 170.000 habitantes situada en la antigua Ruta de la Seda de China.

Cada sitio está separado de sus vecinos por unos tres kilómetros, y muchos de los sitios están ocultos por una gran cubierta en forma de cúpula, siguiendo una práctica observada en sitios conocidos de construcción de silos de misiles en otras partes de China. En los lugares donde la cúpula no está colocada, se puede ver a los equipos de construcción excavando un característico pozo de forma circular en el suelo del desierto. Otra obra parece ser un centro de control parcialmente construido.

Lewis dijo que los silos están probablemente destinados a un ICBM chino conocido como el DF-41, que puede llevar múltiples ojivas y alcanzar objetivos tan lejanos como 9.300 millas, poniendo potencialmente a su alcance el territorio continental de Estados Unidos. Los principales trabajos de excavación en los emplazamientos comenzaron a principios de este año, aunque es probable que los preparativos estuvieran en marcha durante meses, dijo Lewis.

Los correos electrónicos y faxes que buscaban comentarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en Pekín y de la embajada china en Washington no recibieron respuesta. Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa no respondieron a las preguntas sobre el proyecto de construcción del silo.

Los silos de misiles son fácilmente detectables por analistas de imágenes entrenados, y son vulnerables a la destrucción por misiles guiados de precisión en las primeras horas de una guerra nuclear. Por estas razones, Lewis considera que el proyecto de construcción de silos forma parte de una estrategia de disuasión ampliada por parte de un país cuyo arsenal nuclear se ve empequeñecido por los de Estados Unidos y Rusia, que poseen en conjunto más de 11.000 cabezas nucleares.

En lugar de participar en una costosa carrera armamentística con Washington y Moscú, China ha adoptado tradicionalmente una doctrina de “disuasión limitada” que da prioridad a un arsenal nuclear reducido pero robusto que garantice la capacidad de Pekín para tomar represalias contra cualquier adversario en caso de ser atacado.

Sin embargo, en los últimos años, los funcionarios chinos se han quejado de que la disuasión nuclear de su país está perdiendo credibilidad debido a los programas de modernización nuclear propuestos o ya en marcha en Rusia y Estados Unidos. Pekín se ha resistido a los llamamientos para unirse a nuevas conversaciones sobre el control de armas por temor a que los nuevos límites consagren para siempre su condición de potencia nuclear de segunda categoría en comparación con Washington y Moscú.

Las fotos del proyecto de construcción de Gansu fueron suministradas a Lewis y Eveleth por la empresa de satélites comerciales Planet, que proporcionó un flujo continuo de imágenes actualizadas que mostraban los avances en cada una de las obras a lo largo del tiempo. Basándose en su análisis, Lewis dijo que había “una muy buena posibilidad de que China esté planeando un juego de cascarones” en el que esconde un número relativamente pequeño de ojivas en una red de silos. Aun así, dijo, la repentina aparición de tantos nuevos sitios de lanzamiento podría aumentar la presión sobre los funcionarios estadounidenses para acelerar los esfuerzos de modernización del arsenal de Estados Unidos.

“Estamos tropezando con una carrera armamentística impulsada en gran medida por las inversiones estadounidenses y la defensa antimisiles”, dijo Lewis. El Pentágono ha anunciado planes para una amplia actualización de las armas nucleares y los sistemas de lanzamiento de Estados Unidos en las próximas dos décadas, incluyendo un nuevo misil de crucero lanzado desde el aire y al menos dos nuevos tipos de ojivas.

En febrero, el Secretario de Estado Antony Blinken prometió en una declaración que la administración Biden “perseguiría el control de armas para reducir los peligros del moderno y creciente arsenal nuclear de China”. No explicó cómo se lograría ese objetivo, pero dijo que la administración buscaría “un control de armas eficaz que aumente la estabilidad, la transparencia y la previsibilidad, reduciendo al mismo tiempo los riesgos de carreras armamentísticas costosas y peligrosas”.

