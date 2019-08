"Evitamos otra gran crisis", dijo la Fiscal de EEUU, Erin Nealy Cox, en una entrevista telefónica el lunes, refiriéndose a un tiroteo en el tribunal federal de Dallas en junio. Williams no figuraba en ninguna lista de vigilancia estatal o federal. Si su abuela no hubiera intervenido, dijo Cox, "No hubiéramos sabido que estaba planeando esto. Ella le salvó la vida, impidió lesiones, y probablemente, salvó la vida de varias personas".