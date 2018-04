¿No te ha preocupado nunca qué pensará la Carolina de dentro de 10 años de los vídeos que haces ahora? ¿Crees que nos arrepentiremos algún día de llenar internet de mierda con nuestros selfies y nuestras opiniones?

Sí. Yo por ejemplo llevo nueve años con Twitter, que es un montón, sobre todo con la edad que tengo. Por eso a veces veo tuits pasados míos en los que se reflejan opiniones que ahora no tengo y los borro. Siento que no me representan. Que aunque no digan nada grave ya no van conmigo. Es muy difícil que te represente todo lo que has hecho, pero forma parte de mi vida, no me arrepentiré de ninguno yo creo. Y mira que tengo algunos vídeos más personales, como uno en el que incluso rompo a llorar, que subí el año pasado y en el que cuento que estaba pasando por una mala época personal.