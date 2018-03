En términos prácticos, las dificultades que más nota Minchaca en la nueva manera de relacionarnos van muy de la mano de cómo han evolucionado los roles familiares tradicionales y cómo cada vez funcionan en menor medida. En entender el rol de cada participante en una pareja y que sean capaces de volverlos "dinámicos, flexibles, intercambiables y respetables". Sin embargo, Minchaca agrega que "bien puede funcionar el modelo tradicional de familia siempre que sea algo que no dé lugar a cuestionamientos y tensiones en el interior de cada familia en particular, es decir, que sea asumido y aceptado por partes iguales. Parece que existe una desconfianza muy grande a que la pareja sea capaz de 'estar' en términos amplios: afectivo, económico, familiar. En consulta, en mi caso particular, no aparece frecuentemente el tema de las relaciones virtuales, a distancia y en el anonimato; al menos no aparece como problema. Es más frecuente que aparezcan los conflictos generados por la desconfianza de los amigos virtuales de las parejas, los celos, la persecución y desánimo porque 'los dejaron en visto', no les dieron like o porque 'pasaron ya 30 minutos, no me contesta y veo que está en línea' o porque 'me bloqueó'. Aquí el tema del control de la vida del otro parece tener una fuerza considerable con la que se pretende medir el grado de amor".