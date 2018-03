Luego vamos a un concierto y no tomas alcohol y me dejas solo en el arte del bebercio y ya no tengo compañero de borrachera ni tampoco de resaca porque por las mañanas tienes que hacer unos ejercicios con las Kettlebell y luego tienes que prepararte unas "recetas de pasteles fit" que has sacado de un youtuber de brazos enormes mientras yo me remuevo en la cama por el dolor de cabeza de la resaca y deseo que el domingo se termine ya; pero esto de los domingos de resaca tampoco está tan mal, porque los domingos se supone que DEBEN ser así.