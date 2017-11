Si bien yo no acompañé a Borgonie a aquella mina de oro, tuve la oportunidad de conocerlo el miércoles pasado a través de una llamada de Skype. Me dijo que en los últimos cuatro meses, ha estado analizando las muestras que recolectó en junio y que está planeando realizar otro viaje a Sudáfrica a principios de 2018. Pero ésta vez no sería a la mina Beatrix, sino que Borgonie espera encontrar nemátodos en la superficie de las fuentes termales del país.