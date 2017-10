En la actualidad, una cita casual ofrecida en una entrevista vive para siempre en Twitter, donde a su vez puede verse cómo dicha cita se convierte en un artículo de prensa. Cuando se enfrentan a esa posibilidad, no es de extrañar que los músicos utilicen un medio de comunicación que puedan controlar firmemente. Las redes sociales con frecuencia ofrecen una peligrosa ilusión de realidad, pero también ofrecen una inmediatez que no pueden ofrecer los medios tradicionales. Lily Allen, por ejemplo, puede publicar un tuit para desmentir una historia publicada por un tabloide tan pronto como aparece, acallando los rumores antes de que tengan ocasión de difundirse. Tal y como dijo el representante artístico Parker Stowell al New York Times, "La gente cada vez sabe más. Tienen su propio tipo de medio de comunicación. No tienen más que publicar lo que quieran en Instagram".