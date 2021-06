Juan Guaidó denunció que agentes del régimen de Nicolás Maduro persiguen a su esposa y a su hija

Juan Guaidó, flanqueado por su madre y su esposa, Fabiana Rosales (Reuters)

Juan Guaidó denunció este domingo la “persecución” a su esposa y a su hija, después de que un usuario de Twitter le advirtiera que había observado como los cuerpos de seguridad del Estado perseguían a su mujer el pasado viernes.

El líder opositor escribió en Twitter: “La dictadura continúa la persecución constante a los venezolanos, en este caso a mi familia, no solo en consulta de embarazo, también camino al pre-escolar de mi hija Miranda”.

Todo se originó por una advertencia de un ciudadano divulgada en la red social, donde dijo que vio a su esposa “bajarse de su carro para ir a consulta” a hacer un chequeo de su embarazo, mientras era perseguida -aseguró- por efectivos, cuyo grupo no aclaró, al referirse a “Sebin DGCIM”, que son dos cuerpos de seguridad diferentes, aunque ambos son estatales.

El Sebin es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el organismo de inteligencia del Gobierno de Venezuela, mientras que la DGCIM es la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Tras la advertencia, que generó revuelo en las redes, Guaidó escribió: “Lo escribo hoy por la cantidad de mensajes preguntándome si están bien, gracias a Dios, lo están. No lo comunicamos antes para no preocupar a mi familia, la mayoría en el exilio o también perseguida, pero no podemos normalizar esto”.

“La dictadura sabe que no nos afecta, que seguimos porque nuestros hijos, y todos los niños de Venezuela, merecen crecer en libertad”, insistió.

Guaidó denunció, en ocasiones anteriores, persecución hacia él y “acoso” de las fuerzas de seguridad del Estado en su zona de residencia, aunque se desconoce si en algún momento planteó denuncia formal ante algún organismo nacional o internacional con las correspondientes pruebas.

