Entre los pasajeros se encontraría uno de los hermanos Rodríguez, aunque no está claro si se trata de Delcy Eloína -actualmente vicepresidente de la nación- o Jorge Jesús, ministro de Comunicación e Información. Como la nómina de los integrantes del vuelo es confidencial no está claro si el dictador Nicolás Maduro está o no entre sus ocupantes, aunque desde la capital caribeña calificaron como “difícil” que se animara a realizar el viaje.