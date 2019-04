Las compañías que Saab ha establecido para cumplir con los contratos de alimentos están en manos de asociados de confianza y han sido incorporadas en México, Venezuela, Hong Kong y Turquía, dice Paparoni e investigadores en Colombia y Estados Unidos. "No pone su nombre en casi nada", dice un ex fiscal venezolano que trabaja para Ortega. Pero un examen de los representantes legales, direcciones y números de teléfono de estas empresas apuntan al empresario colombiano, dicen los investigadores. Un ejemplo es Group Grand Ltd., una empresa creada en 2013 en Hong Kong y trasladada a México en 2017. Entre 2015 y 2017, el hijo de Saab, Shadi Nain Saab, fue nombrado director en los documentos de registro. Desde finales de 2016, Group Grand ha conseguido unos 700 millones de dólares en contratos de alimentos, que Saab ha cumplido en gran medida con los alimentos de una red de proveedores relacionados, principalmente en México, dicen los investigadores en Colombia. Group Grand también consiguió contratos por valor de 213 millones de dólares para suministros médicos, según investigadores de Colombia y Venezuela. En la entrevista de El Tiempo, Saab negó que él o alguno de sus familiares formaran parte del Grupo Grand o de cualquier otra empresa vinculada a contratos de alimentos corruptos, como ha afirmado Ortega. "Absolutamente falso", dijo al periódico.