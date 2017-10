Maduro se prepara para vivir su propio Halloween por la acumulación de vencimientos de deuda que ya no se pueden aplazar y que no sabe cómo pagar. Hasta ahora, el gobierno socialista optó siempre por restringir las importaciones de alimentos y medicamentos con tal de no quedarse sin dólares para afrontar sus compromisos internacionales. Frente a los acreedores, la revolución se hace pagando en efectivo. Pero ningún ajuste parece suficiente para reunir los 2.275 millones de dólares de distintos bonos de PDVSA que vencen entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre. Mucho menos para los 22.500 millones de dólares que deberá abonar el año que viene por servicios de la deuda.